Inundaciones en Corrientes: más de 400 vecinos evacuados

Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes, según informaron fuentes oficiales.

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que se alojó a los habitantes en gimnasios municipales y escuelas.

La caída de 300 milímetros provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues.

Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial. (NA)