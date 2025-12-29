Bahía Blanca | Lunes, 29 de diciembre

38.6°

38.6°

Sociedad.

Inundaciones en Corrientes: más de 400 vecinos evacuados

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.

Foto: NA

Al menos 413 vecinos fueron evacuados por las inundaciones que se registraron en la provincia de Corrientes, según informaron fuentes oficiales.

Oficiales de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que se alojó a los habitantes en gimnasios municipales y escuelas.

La caída de 300 milímetros provocó el colapso de los desagües pluviales, cortes en el suministro eléctrico y el transporte, saturación en el suelo y anegaciones.

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los albergues.

Además, se efectuaron tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial. (NA)

