Wanda Nara lapidaria: se burló de la relación de Mauro Icardi y la China Suárez en redes

Wanda Nara reavivó la polémica con Mauro Icardi y la China Suárez con un gesto en redes que no pasó desapercibido por los usuarios, ya que, sin decir ni escribir nada de manera directa, la mediática reposteó videos hechos por sus fans burlándose de la relación de su ex pareja.

Los polémicos reposteos fueron hechos el sábado a la noche, el mismo día que la conductora de MasterChef se reencontró con sus hijas después de pasar Navidad con Icardi y la China.

El escándalo de la novela turca despertó pasiones alrededor del mundo, dividiendo a las personas en “Team Wanda” o “Team China” cuando trascienden las novedades de los protagonistas. Lo cierto es que hay muchos usuarios en redes que ironizan con la relación de Mauro Icardi y la China Suárez, al punto de crear historias “graciosas” donde ambos buscan molestar a Wanda con sus acciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Qué dicen los videos que Wanda Nara reposteó sobre Icardi y la China

El video hecho en el videojuego Sims muestra a la pareja llegando a Argentina y planeando sus movimientos mediáticos durante las fiestas navideñas. El personaje que hace de Mauro se refiere al de la China como “moncha”, el lapidario término que utilizó el futbolista cuando aún intentaba reconquistara Wanda Nara.

La historia del video también mencionan las fotos que la pareja se sacó en Navidad, el vestido elegido por la actriz y la forma en la que Icardi “intenta vengarse de Wanda” con sus actitudes.

En otro de los clips reposteados, la cuenta identificada como “princesa terreneitor” ironiza sobre el momento en el que la prensa captó a la pareja llegando a Ezeiza, donde las cámaras lo siguieron al futbolista y dejando a la China atrás con todas las valijas y sus hijos, situación que después fue banalizada en redes sociales.

Además, el personaje de la China parece estar soportando actitudes de su pareja “por otra cartera”.

El gesto silencioso de Wanda en sus redes terminó por decir más que mil palabras, reviviendo nuevamente la polémica y demostrando que no olvida las actitudes de su ex pareja. (NA)