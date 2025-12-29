El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 30 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo pasará de templado a caluroso, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento leve en aumento del sector sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV será muy alto y la visibilidad se mantendrá buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, por su parte, será templada con cielo despejado y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 25 grados.