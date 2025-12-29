Bahía Blanca | Lunes, 29 de diciembre

El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 30 de diciembre en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 30 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo pasará de templado a caluroso, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo se presentará caluroso y mayormente soleado, con viento leve en aumento del sector sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV será muy alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será templada con cielo despejado y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 25 grados.

