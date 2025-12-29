Causa Bahiense del Norte: un acusado quedó más cerca del juicio

Por ahora son tres los imputados en la causa. Uno de ellos es el ingeniero Ascolani.

Mientras la causa por la tragedia en el club Bahiense del Norte avanzó en los últimos días hacia otras líneas, el fiscal Cristian Aguilar cerró la investigación respecto de uno de los acusados, quien quedó cerca del juicio.

Se trata del ingeniero Pablo Ascolani, el primero de los tres procesados, quien está imputado de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

Se cree que Ascolani presentó informes favorables respecto de la deficiente estructura que se derrumbó en medio del temporal del 16 de diciembre de 2023 y que provocó 13 víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad.

Algunas de las partes involucradas en el proceso solicitaron revisar la decisión del fiscal Aguilar, al considerar que restan medidas de prueba en el caso de Ascolani. Esto, ahora, debe resolverlo el fiscal general Juan Pablo Fernández.

De quedar firme la medida planteada por Aguilar, el próximo paso será elevar la causa a juicio respecto del ingeniero.

Mientras tanto, continúa el trámite de investigación sobre la responsable del área de Habilitaciones del municipio, Laura Fabiana Soberon y de Leandro Javier Ginóbili, por su condición de presidente de la institución.

La semana pasada se dispuso el secuestro del teléfono celular de Ginóbili. Se analiza su contenido ante la sospecha que algún integrante de la comisión directiva del club mantuvo contacto con los peritos oficiales para tratar de influir en sus conclusiones.