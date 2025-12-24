Tragedia en Bahiense del Norte: sospechan que dirigentes quisieron influir en la investigación judicial

El abogado Sebastián Mazza, representante legal de víctimas de la tragedia ocurrida en el Club Bahiense del Norte durante la tormenta del 16 de diciembre de 2023, expresó una profunda preocupación tras las últimas declaraciones testimoniales tomadas en la causa. Según indicó, durante las indagatorias a miembros de la comisión directiva "surgieron cuestiones inquietantes, vinculadas a mensajes, audios y chats, entre los miembros que hacen que todo sea mucho peor".

“Uno se fue de la fiscalía con una sensación todavía más dolorosa”, sostuvo Mazza en diálogo con Panorama, por LU2, al referirse a los testimonios brindados el viernes pasado. En ese marco, explicó que la querella no tuvo participación en las declaraciones indagatorias de los imputados —entre ellas las del ingeniero Pablo Ascolani, la funcionaria municipal Laura Soberón y el presidente del club, Leandro Ginóbili— debido a una decisión del fiscal, lo que impidió conocer si determinados teléfonos celulares habían sido oportunamente ofrecidos a la investigación.

No obstante, el letrado señaló que de las últimas testimoniales "habrían surgido presuntos contactos entre integrantes del club y personas que cumplían funciones específicas" en el marco de la investigación judicial. “Esto no debe ocurrir. Es mi opinión personal, pero tengo la certeza de que desgraciadamente ocurrió”, afirmó, y remarcó que la reciente medida ordenada por la Justicia apunta justamente a despejar o confirmar esas dudas.

Consultado sobre las consecuencias legales que podría acarrear esta situación, Mazza aclaró que no cree que derive en nulidades de lo actuado, aunque sí en la posible apertura de nuevas investigaciones. “Son conductas posteriores al hecho original y, de comprobarse, merecen un análisis judicial propio. Son graves porque el sentido evidente sería perjudicar la investigación”, subrayó.

En ese sentido, el abogado fue contundente al cuestionar la coherencia del accionar de los involucrados. “Si históricamente se sostuvo que fue una desgracia o un accidente, ¿por qué estas conductas amañadas, coordinadas, fríamente calculadas, tendientes a ocultar o no colaborar? No es coherente”, planteó.

Mazza, vale aclarar, además de abogado es víctima ya que perdió a su mujer en el predio de Salta 28 aquella tarde.

Respecto del estado actual de la causa principal, Mazza indicó que la investigación por el hecho ocurrido en 2023 cuenta hoy con tres personas imputadas y se encuentra en una etapa decisiva. “Procesalmente, el fiscal está en condiciones de requerir la elevación a juicio o de no imputar. Por cómo vienen los hechos, creo que estamos mucho más cerca de lo primero”, afirmó.

El abogado también rechazó de plano la versión que atribuía la tragedia exclusivamente a una cuestión climática. “No fue el clima la causa eficiente. Si hubiese sido así, muchos más lugares habrían colapsado. Otros espacios estaban igual o peor construidos y no hubo víctimas porque priorizaron a la gente y no al dinero”, señaló.

Finalmente, Mazza advirtió sobre la magnitud de lo que pudo haber ocurrido. “Si esto pasaba 20 minutos después, con alrededor de 500 personas adentro, Bahía Blanca hubiese tenido un espantoso récord, un horror inconmensurable, que disputarle a Cromañón”, concluyó.