Murió Cecilia Giménez, la mujer detrás del fenómeno mundial del "Ecce Homo" de Borja

Cecilia Giménez, autora del inesperado éxito mundial de la restauración del Ecce Homo del Santuario de Misericordia de Borja, falleció este lunes a los 94 años, según confirmó el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla.

Giménez murió en la Residencia de Tercera Edad Hospital Sancti Spiritus de Borja, donde vivía desde hace años. “Perdemos a una persona muy querida en el pueblo”, señaló el alcalde a la agencia EFE.

Arilla la definió como una mujer de “bondad inmensa”, con una vida “dura” y una fortaleza notable para soportar la presión mediática generada por el fenómeno del Ecce Homo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La obra original, pintada por Elías García a comienzos del siglo XX, había pasado prácticamente inadvertida hasta que en 2012 la intervención de Giménez, motivada por el deterioro visible de la pintura, se difundió en medios de comunicación de todo el mundo.

La restauración fallida provocó una reacción global sin precedentes y colocó a la ciudad española de Borja en el centro del mapa cultural y turístico internacional.

Desde entonces, el Ecce Homo restaurado se convirtió en un atractivo turístico permanente. En la última década recibió más de 10.000 visitantes anuales procedentes de distintos países y superó los 200.000 visitantes acumulados, generando ingresos clave para la localidad.

Parte de la recaudación obtenida por la venta de entradas y artículos promocionales se destinó a fines sociales. Según destacó Arilla, esos fondos permiten completar la cuota de la residencia donde vivía Giménez para personas sin recursos suficientes, incluido el propio sostenimiento de la artista.

El impacto del caso trascendió el turismo y dio origen a diversas expresiones culturales, como el cortometraje documental Mis Ecce Homos, dirigido por Marco Rosatto, y la ópera Behold the Man, estrenada en la Universidad Estatal de Arizona.

“Un fenómeno social que se convirtió en un fin social”, resumió el alcalde, quien señaló que Cecilia Giménez falleció como deseaba, acompañada por su hijo, también residente del centro.

Borja despedirá a Cecilia Giménez este martes, en un funeral que se celebrará en la Iglesia de Santa María. (NA)