Nueva denuncia contra el príncipe Andrés: una mujer lo acusa de abuso sexual

Una mujer denunció al príncipe Andrés de York de haberla abusado cuando ella tenía 17 años, todo en el marco del caso Epstein.

Caroline Kaufman relató un hecho ocurrido hace años en Nueva York, cuando pensó que asistiría a un casting de modelaje, pero al llegar se encontró con una escena completamente distinta, según describe Newsweek Argentina.

La mujer describió aquel evento como un "mercado de carne", donde decenas de jóvenes eran exhibidas frente a hombres poderosos.

"Parecía haber hasta 100 chicas, y algunas eran modelos. Había otros hombres y miraban a su alrededor con curiosidad. Pero quien más destacó fue Andrew, pues parecía ser la estrella del espectáculo", contó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Kaufman relató que el encuentro ocurrió en diciembre de 2010, en una fiesta vinculada a Epstein. "Andrew sabe mucho más de lo que dice saber. Debería investigarse su relación con Epstein, ya que comprendía perfectamente la situación en esa casa", sostuvo.

La mujer también aseguró que el primer contacto con el príncipe fue inmediato y sin consentimiento. "Cuando me saludó, me tocó el pecho. Ni siquiera se presentó ni preguntó mi nombre. Solo preguntó mi edad", relató.

De acuerdo con su versión, cuando ella le dijo que tenía 17 años, él reaccionó con entusiasmo y observaba a las jóvenes presentes de forma "juguetona", como si todas estuvieran allí para ser elegidas.

"No esperaría que alguien de la familia real actuara de la manera en que él lo hizo. Fue una forma muy vulgar de comportarse", afirmó.

Kaufman concluyó: "Era casi como un burdel donde las chicas estaban alineadas y el tipo escogía a la que quería. Era un mercado de carne. Para él, las mujeres no eran más que trozos de carne".

La historia de un rancho en Nuevo México

Por otra parte, las autoridades de Nuevo México reabrieron la investigación sobre el llamado Zorro Ranch, la enorme finca donde el financista Jeffrey Epstein pasó años y que durante décadas estuvo rodeada de rumores de abusos.

En medio de ese nuevo proceso judicial, apareció el testimonio de Ean Royal, un joven de 28 años que pasó parte de su infancia dentro del perímetro de la propiedad y denunció que allí podrían existir cuerpos enterrados.

"No sé si la gente ha visitado realmente este rancho para apreciar su verdadero tamaño. He recorrido la zona en un vehículo todoterreno y me he tomado todo mi tiempo conduciendo y contemplando su inmensidad. Es enorme. Lógicamente hablando, si realmente hubiera querido [enterrar a alguien], tenía el espacio y la capacidad. Podría haberlo hecho sin problema", explicó. (NA)