Ferro le ganó a Boca y Jano Martínez se quedó en duelo de bahienses ante Lucas Faggiano

Jano Martínez tira ante la marca de Francisco Cáffaro. Fotos: Liga Nacional

Ferro Carril Oeste, con el bahiense Jano Martínez, venció esta noche a Boca Juniors, con el local Lucas Faggiano, en el último encuentro del año de la Liga Nacional.

Los de Caballito, líderes de la competencia, se impusieron ante lo bicampeones vigentes por 100 a 84 en el Héctor Etchart, que lució con un gran marco de público.

Ambos bases de nuestra ciudad fueron titulares en sus equipos y se marcaron en varios pasajes del juego.

Lucas Faggiano va hacia el aro ante la marca de Ale Diez.

Jano finalizó el encuetro con 12 puntos (2-9 en triples y 3-3 en dobles), 4 asistencias, un rebote y una tapa, en 25m44 en cancha.

Sobre el final, a falta de 2m37s, y luego de hacer una falta, el jugador surgido en Villa Mitre se ganó la ovación de todo el estadio al grito de "Olé, olé, olé.... Jano, Jano...".

En tanto Lucas también sumó 12 unidades (2-5 en triples, 2-6 en dobles y 2-2 en simples), bajó 4 rebotes, dio 3 asistencias y recuperó una bola en 32m31s.

Con un gran primer tiempo, ganando el segundo cuarto por 33 a 21, el dueño de casa comenzó a marcar la diferencia, que luego pudo mantener el complemento en base a una gran producción colectiva e individualidades en alto nivel.

Un gran porcentaje en tiro de campo (62%), con 7-14 en triples y 16-23 en dobles, le permitieron al verde disfrutar de unos positivos 20 minutos.

Los parciales a lo largo de la noche fueron 23-16, 33-21, 20-22 y 24-25.

El goleador y figura del juego fue Facundo Piñero, quien anotó 24 puntos en el ganador, ante su exequipo.

Además, Emiliano Lezcano marcó 19 unidades y el pringlese ex-Olimpo, Valentín Bettiga, hizo 11 tantos y 6 tableros.

En la vista el máximo artillero fue Francisco Cáffaro, con 13 tantos.

De esta manera, los de Caballito regresarán a la victoria tras dos caídas en fila y tienen un récord de 12-3.

Mientras que el "Xeneize" acumuló su segundo traspié consecutivo, acumulando 10 triunfos y 8 derrotas.

En lo sucesivo, Ferro visitará a San Lorenzo (el miércoles 14 de enero) y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (el lunes 18).

En tanto Boca recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia (el viernes 23 de enero) y Quimsa de Santiago del Estero (el domingo 25).

Un regreso para José

Atenas de Córdoba, dirigido por el bahiense José Luis Pisani, sumó como refuerzo a Luciano "Chuzito" González para lo que resta de la Liga Nacional.

"Chuzito" viene de jugar en Diablos Rojos de México, dirigido por Nicolás Casalánguida, y regresa al Griego tras la temporada 2015-16.

El elenco dirigido por Pisani volverá a ver acción recién el 10 de enero, cuando reciba a Olímpico de La Banda.