TC2000: la dupla de Rossi y Urrutia se quedó con los 20 kilómetros de Buenos Aires

El Toyota de Matías Rossi y Santiago Urrutia terminó en primer lugar. Foto: NA.

Matías Rossi y Santiago Urrutia se consagraron vencedores de los 200 Kilómetros de Buenos Aires y ratificaron el dominio de Toyota en el campeonato del TC2000.

La dupla del Toyota Corolla Cross prevaleció en la parte final de la 19° edición del evento, que debió trasladarse al Circuito N°8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, y concretó un 1-2 junto a Emiliano Stang y Antonino García.

El podio lo completaron Franco Vivian y Rafael Morgenstern con el Chevrolet Tracker, en la despedida del piloto de las pistas.

Toyota cerró un fin de semana perfecto con doble podio y afianzó su liderazgo en el campeonato.

Rossi y Urrutia dominaron la etapa final de la carrera y mostraron superioridad frente al resto, en una prueba condicionada por la estrategia en boxes y por problemas mecánicos que afectaron a varios protagonistas.

La definición llegó en la segunda mitad de la competencia, tras los ingresos a pits para el recambio de pilotos, neumáticos y combustible.

Desde la largada, Urrutia tomó la punta y lideró los primeros once giros, aunque durante las detenciones momentáneamente pasaron al frente Stang, Mauricio Hidalgo, Juan Manuel Casella y Pablo Collazo.

Rossi recuperó la vanguardia tras su detención y la sostuvo hasta la bandera de cuadros.

Problemas mecánicos condicionaron a varios binomios: Ignacio Montenegro debió abandonar antes de entregarle el auto a Leonel Pernía, y Leandro Juncos ingresó prematuramente a boxes por inconvenientes en la caja.

Vivian sufrió demoras en la recarga de combustible, mientras que las detenciones de Urrutia fueron efectivas y permitieron dejar el auto en ventaja para Rossi.

El triunfo le otorgó a Rossi su tercera victoria en los 200 Kilómetros de Buenos Aires, y significó la primera consagración en el evento para Urrutia, que habitualmente compite en el TCR World Tour.

La carrera reafirmó el liderazgo de las SUV Toyota en el certamen, con Rossi y Stang ocupando las primeras posiciones del torneo.

La próxima fecha del TC2000 será el 11 y 12 de octubre en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, en San Juan. (NA).