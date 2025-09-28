"Dibu" Martínez llegó a los 200 partidos en la Premier League

Dibu alcanzó una importante marca en la liga inglesa. Foto: Archivo La Nueva.

Otro hito en su carrera deportiva alcanzó este domingo Emiliano Martínez, en este caso en el fútbol inglés.

Allí cumplió 200 partidos en la victoria que su equipo, Aston Villa, le ganó al Fulham por 3 a 1 en la Premier League.

El marplatense alcanzó dicha cifra repartida en 15 con Arsenal y 185 con Aston Villa, una cifra importante.

La entrada del "Dibu" al estadio Villa Park fue emotiva porque estuvo acompañado por sus dos hijos.

En cuanto a lo futbolístico, con la victoria de hoy Aston Villa logró salir del fondo y llegó gracias a una reacción en el segundo tiempo que incluyó un gol de Emiliano Buendía, quien volvió a convertir después de cinco meses.

Fulham se adelantó rápido con un cabezazo del mexicano Raúl Jiménez, que además salió lesionado tras la jugada.

El equipo londinense no aprovechó el envión y pagó caro al cierre de la primera mitad, cuando Ollie Watkins sorprendió a Bernd Leno con una definición por encima para el 1 a 1.

El quiebre llegó en el inicio del complemento. John McGinn marcó el segundo con un remate bajo contra un palo y abrió el camino para la remontada.

Minutos más tarde, Emiliano Buendía apareció en el área chica y empujó un rebote para sellar el 3 a 1, su primer gol desde abril, cuando todavía jugaba en el Bayer Leverkusen.

Con la ventaja, Aston Villa se replegó y apenas sufrió un susto por un disparo de Samuel Chukwueze tras una salida defectuosa de Emiliano Martínez.

El arquero argentino respondió en el resto de las acciones y sostuvo un triunfo clave para que su equipo abandone las últimas posiciones. (NA).