Quién es y de qué está acusado el sexto detenido por el triple crimen en Florencio Varela

Ariel Giménez se convirtió en el sexto detenido por el triple crimen de Florencio Varela. Riene 29 años, es argentino y está acusado de haber participado en la planificación y encubrimiento de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Para los investigadores, el sospechoso fue contratado por la banda narco para cavar el pozo y enterrar los cuerpos de las tres víctimas. A partir de ahí, comenzaron a seguir sus pasos.

El testimonio de un chofer de aplicación fue clave para empezar a descubrir el camino que había hecho y que estaba haciendo Giménez.

El conductor declaró que llegó hasta la casa donde mataron a las tres chicas y subió a un hombre que llevaba una pala y un parlante. Lo llevó hasta una casa ubicada a 20 cuadras de la escena del crimen. Esa casa fue allanada el viernes por la noche. En el operativo encontraron el parlante y descubrieron que la pala estaba en la casa de una vecina, quien declaró que el hombre se la dejó porque iba a hacer un trabajo que nunca concretó.

Tanto la pala como el parlante son considerados elementos clave para la investigación. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en un pozo y, según los investigadores, al momento del crimen en la vivienda sonaba música a todo volumen.

Lo curioso de la detención realizada por la DDI de La Matanza es que ocurrió cuando Giménez volvía a la casa que había sido allanada el viernes por la noche.

Así se convirtió en el sexto detenido, luego de que el viernes por la noche fuera arrestado en Bolivia Lázaro Victor Sotacuro.

El ciudadano peruano con DNI argentino para extranjeros fue capturado apenas cruzó de Jujuy a Bolivia. Está señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas Brenda, Morena y Lara.

Los otros cuatro detenidos que ya tenía la causa son Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Para los investigadores, estos cuatro acusados “aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas” contra las tres chicas con la intención de matarlas. (con información de TN)