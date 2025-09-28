Erro, Cardoso, Muñeca y Espinoza transitan por el peralte norte del velódromo. Fotos: Gentileza GR

Con autoridad y cumpliendo un planteo inteligente el pringlense Guillermo Errro se adjudicó la cuarta fecha de la temporada de pista disputada en el velódromo del club Ciclista Pedal Bahiense.

El ganador del festival cumplido en homenaje a Don Rafael Abad y Eduardo Tirabasso (dos distinguidos dirigentes de la entidad organizadora) fue Guillermo Erro quien se adjudicó las dos especialidades en disputa (tempo race y vueltas puntuables) y quedó al tope de la suma de puntos con 98 unidades, escoltado por Marcelo Cardoso, con 63, y Tomás Muñeca, quien obtuvo 59 puntos.

El triunfador de la clasificación final se quedó con el primer lugar en la prueba de tempo race al obtener dos vueltas de ventaja después de un inicio donde remontó la distancia perdida y en los 80 giros puntables también se impuso al lograr dos vueltas de ventaja.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera Erro inscribió su nombre entre los ganadores del calendario pistero, que tiene una marcada paridad ya que en las cuatro fechas disputadas hubo distintos ganadores (Mateo Olguín, Marcelo Cardoso y Matías Pollio vencieron en las fechas anteriores).

Además, el pringlense sumó la primera victoria del año en la siete fechas que se llevan disputadas en el ámbito de la Federación del Sud. Su último éxito fue hace un año, en el circuito del Parque de Mayo.

En master C y D el ganador fue Raúl Dezi, quien también ganó las dos especialidades.

Estas fueron las clasificaciones registradas:

Elite, sub 23, juveniles, Master B (clasificación general por suma de puntos): 1) Guillermo Erro (Coronel Pringles), 98 puntos; 2) Marcelo Cardoso, 63; 3) Tomás Muñeca, 59; 4) Daniel Espinoza, 55; 5) Alex Poblete, 40; 6) Lucas Fri, 12 y 7) Leonardo Peretti, -54. Abandonó Carlos Aguilar.

Vueltas puntables (60 giros): 1) Guillermo Erro, 58 puntos; 2) Marcelo Cardoso, 27; 3) Tomás Muñeca, 25; 4) Daniel Espinoza, 17; 5) Alex Poblete. 12; 6) Lucas Fri, -20 y 7) Leonardo Peretti, -80 puntos.

Tempo race (30 vueltas): 1) Guillermo Erro, 48 puntos; 2) Daniel Espinoza, 27; 3) Marcelo Cardoso, 27; 4) Tomas Muñeca, 21; 5) Lucas Fri, 2; 6) Carlos Aguilar, sin puntos; 7) Alex Poblete, -20 y 8) Leonardo Peretti, -20 puntos.

Master C y D: General por suma de puntos ente las dos especialidades: 1) Raúl Dezi (Pedal Bahiense), 85 puntos; 2) Juan Rau, 61; 3) Ariel Abdala, 53; 4) Julio Rau, 45; 5) Néstor Ziegemann, 33 y 6) Miguel Morello, 30 puntos.

Vueltas puntables (60 giros): 1) Raúl Dezi, 45 puntos; 2) Juan Rau, 23; 3) Ariel Abdala, 17; 4) Julio Rau, 11; 5) Néstor Ziegemann, 1; 6) Miguel Morello, sin puntos.

Tempo race (20 vueltas): 1) Raúl Dezi; 8 puntos; 2) Juan Rau; 5; 3) Ariel Abdala, sin puntos; 4) Julio Rau, sin puntos; 5) Néstor Ziegemann, -17 y 6) Miguel Morello, -20.

Lo que viene

La próxima quinta y última fecha de la temporada de pista se cumplirá el sábado venidero donde a partir de las 14.

Dentro del calendario "Dirigentes históricos" la programación rendirá homenaje a Héctor Cocciaretti y Fernando Marcolini, recordados directivos del Club Pedal Bahiense.

El programa a llevarse a cabo será similar al que se realizó esta tarde.

