Removieron la chatarra espacial hallada en un campo de Chaco: de qué se trata

La chatarra espacial encontrada en un campo en la provincia de Chaco fue removida del lugar en las últimas horas, luego de algunas investigaciones para terminar de confirmar su origen.

El extraño objeto cilíndrico metálico fue encontrado este jueves por la tarde por Ramón Ricardo González, dueño de hectáreas privadas de Campo Rossi, ubicado en la zona de Puerto Tirol, y desde aquel momento generó asombro entre las autoridades y habitantes del lugar.

De acuerdo con el parte policial, se perimetró el lugar al tratarse de una zona de riesgo tóxico “por el polvo que desprende al tacto la fibra de carbono”.

Las primeras investigaciones dan cuenta de que se trataría de una vaina de un tanque combustible de un cohete espacial, según confirmaron fuentes policiales. Asimismo, se detalló que el elemento combuste hidracina altamente tóxica.

Frente a este escenario, las autoridades advirtieron a los lugareños sobre el posible hallazgo de otros tanques, debido a que más de uno suelen caer sin control.

En la investigación y las tareas para retirarlo intervino personal del Centro de Investigación Aeroespacial de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de La Fuerza Aérea Argentina. (con información de NA)