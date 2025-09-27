Una reconocida empresa de galletitas cerró una fábrica en Chascomús

La empresa de galletitas Tía Maruca cerró su fábrica en Chascomús y cesanteó a 27 trabajadores. La decisión fue comunicada el jueves al mediodía por el director de recursos humanos de la compañía, quien notificó al personal que quedaban "desafectados" y se iniciarían conversaciones por una "compensación económica", en lugar de una indemnizaciones.

En las horas posteriores a los despidos, dos camiones retiraron materia prima del lugar aunque los empleados pidieron que se detenga el vaciamiento de la planta hasta que se resuelva su situación laboral.

Los trabajadores señalan que, aunque no recibieron telegramas de despido, quedaron cesanteados sin garantías de indemnización y necesitan una respuesta inmediata.

El último viernes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, en el marco de un encuentro que había sido convocado por el atraso en el pago del medio aguinaldo, pero el sorpresivo cierre de la fábrica terminó planteando un escenario mucho más grave para los trabajadores, que ahora reclaman la intervención estatal urgente. (Con información de 0221)