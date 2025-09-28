No fue tarde de Reyes, pero Gaspar le trajo un regalo especial al tricolor

En el minuto 97, Gaspar Castro le dio un empate agónico a Villa Mitre ante San Francisco en un partido que había mucho en juego.

El zurdo entró a la cancha en el entretiempo y fue clave para que el elenco del “Colo” Schumacher pudiera sumar en casa ante un rival directo en la lucha por los puestos de retaguardia en la general.

Claro que los dos también pugnan por meterse en los playoffs del Clausura.

Mejor el visitante

Pese a las ausencias –seis en total--, el elenco de Emmanuel Dambolena mostró una buena imagen en los primeros 45 minutos.

El doble 5 integrado por Lautaro Vega y Jona García se mostró agresivo y lastimó por las bandas, con el tándem Fuentes-Bardella muy sólido por la izquierda. Además, Vila siempre fue una amenaza.

A eso se le sumó el regreso del siempre peligroso Alexis Vega, al que sólo le faltó el gol.

El local no pudo poner a Valeri de frente –lo rodearon bien— y, por momentos, abusó del pelotazo para el doble 9: Monteverde-Gerk.

Por eso no llamó la atención de que el visitante rompiera el cero, tras haber generado un par de chances claras con el score 0 a 0.

Tras un tiro de esquina, Avit llegó tarde y lo fauleó a Vila, quien alcanzó a puntear la pelota antes que el lateral por la derecha. Miranda acertó –por única vez en la tarde— marcando el penal y Onorio lo canjeó por gol con un remate furibundo al medio del arco.

El dueño de casa intentó reaccionar y pudo haber tenido una gran chance si el árbitro sancionaba un penal de Leguiza a Gerk –lo taló de atrás--, pero Miranda lo ignoró.

El cotejo se hizo de ida y vuelta y ambos tuvieron sus chances.

Alexis Vega no pudo sentenciar de cabeza tras centro de Bardella y Monteverde se devoró el empate definiendo por encima de Arias tras ganarle en el cuerpo a cuerpo a Sosa.

Y en la recta final de la primera etapa, un testazo de Bardella se estrelló en horizontal y Barreto se tiró de cabeza cuando Alexis Vega se relamía para el gol. Era indirecto para el visitante que Miranda no sancionó. Otro yerro.

Lo empujó y lo empató

Schumacher movió el banco en el entretiempo buscando más agresividad en los metros finales.

Dominguez y Castro entraron activos por las bandas y el trámite se hizo mucho más parejo.

El mencionado Castro le dio al palo en un tiro libre, en un pre anuncio de lo que vendría más tarde.

Y en la réplica, Alexis Vega definió al palo tras una muy buena pelota de Bardella.

Con el correr de los minutos, el Santo se fue replegando. Sintió el trajín y Villa Mitre fue para adelante con el empuje de Zalazar y la enjundia del resto.

El local llenó de centro el área de Arias y no dejó de insistir en busca de la paridad.

Y en el séptimo minutos de descuento –parecieron muy exagerados los 8 minutos de adición—apareció el “Mago” Gaspar Castro para colocar la pelota rasante junto al palo izquierdo de Arias y desatar la locura tricolor en un partido que lo tenía casi perdido.

Así, los dos se fueron con distintas sensaciones, pero por ahora ambos deberán seguir mirando de reojo las dos tablas.

La síntesis

Villa Mitre 1

Manganaro © 6

Avit 5

Barreto 5

Zalazar 6

Sastre 5

Th. Díaz 5

Pereyra 4

Juárez 5

Valeri 5

Monteverde 5

Gerk 5

DT: H. Schumacher

San Francisco 1

Arias 6

Onorio 6

Sosa 5

Leguiza 6

Fuentes 6

D. Romero 5

L. Vega 6

J. García 5

Bardella 6

Vila © 6

Ale. Vega 6

DT: E. Dambolena

PT. Gol de Onorio (SF), de penal, a los 14m.

ST. Gol de G. Castro (VM), a los 52m.

CAMBIOS. 45m. B. Domínguez (6) por Sastre y G. CASTRO (7) por Pereyra, 63m. Rojas por Gerk y Cardozo por Avit y 72m. Uicala por Rojas, en Villa Mitre; 73m. L. Romero por D. Romero, 81m. Muñiz por Vila y 88m. A. Martínez por Fuentes, en San Francisco.

ARBITRO. Juan I. Miranda (4).

CANCHA. Villa Mitre (buena).