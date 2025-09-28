Se conoció el último parte médico de Thiago Medina: empezaron a sacarle la asistencia respiratoria

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dieron a conocer esta tarde el nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que sufrió un grave accidente con su moto el pasado 12 de septiembre.

“Al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica”, informaron.

Acto seguido, destacaron: “Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante”.

Sin embargo, precisaron que “el cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este domingo, Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina. Con un posteo en sus redes sociales, la influencer dio detalles de la evolución del papá de sus hijas.

“Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica”, escribió este domingo.

Para lograr esa evolución, Daniela detalló que hay un “trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición”.

“Continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica”, indicó también el parte médico de Thiago Medina.

Por último pidió: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto”. (TN)