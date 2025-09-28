Femenino: 9 de Julio debutó con derrota ante Peñarol en el Provincial de Clubes

Se aferra al balón la figura: Tamara Dell'Olio. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

9 de Julio perdió como local ante Peñarol (Mar del Plata), por 61 a 45, en el debut en Provincial de Mayores femenino.

En esta nueva experiencia en un nivel superior al local, 9 de Julio tuvo enfrente un equipo sólido y quedó corto en la rotación debido a las ausencias, entre otras, de Isabella Roldán y Delfina Alves da Florencia.

Las más destacadas resultaron Emilia Fernández, con 18 puntos (7-11 en dobles), 6 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos, y Belén Tombesi, que cerró con 11 recobres y 8 unidades.

Apenas 1 de 13 en triples anotó el local y 14-25 en libres.

En la visita sobresalió la experimentada Tamara Dell'Olio, formada en Peñarol y ex jugadora de Quimsa, quien completó 13 puntos (6-9 en dobles, 1-2 en libres), 10 rebotes y 4 asistencias.

El próximo compromiso será de visitante, frente a Regatas (San Nicolás), el sábado.

En este cuadrangular participa también San Martín (Junín).

La síntesis:

9 de Julio (45): E. Fernández (18), I. Corvalán (2), A. Maurer (14), M.V. Flores (3), M.B. Tombesi (8), fi; I. Larrasolo, J.Azaroff y G. Haberkorn. DT: Julián Turcato.

Peñarol (61): J. Barrionuevo (11), M.C. Selent (10), V. De Cabo (6), T. Dell'Olio (13), P. Bonzi (13), fi; S. Colantonio (3), M. Cervone (1), C. Weiske (4) y J. Sciarra. DT: Diego Vidal.

Cuartos: 9 de Julio, 12-14; 23-23 y 31-44.

Árbitros: Mariano Enrique y Sam Inglera.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).