"En el Carminatti nos tienen que pegar un tiro para que nos cobren un penal y hoy nos lo cobran en la primera"

(Enviado especial)

Aun con la bronca a flor de piel, Martín Ferreyra fue uno de los primeros en salir del vestuario de Olimpo para subirse al micro que traería al plantel a Bahía, tras la eliminación en cancha de Atlético Rafaela.

Ni bien abrió la puerta del vestuario que daba a la calle y en la que había dos carteles de bienvenida para la institución por parte de la Crema, el capitán aurinegro frenó amablemente para charlar con La Nueva.

Después de la primera pregunta, Tincho tomó aire y tardó algunos segundos en largar la primera respuesta.

"Lo que siento es impotencia. Bronca. Lo que... eh... nos queda la bronca de cómo se inicia el partido", dijo el defensor de Olimpo, quien hoy arrancó como central y jugó todo el segundo tiempo como "3".

"Se rompe el partido con ese penal -agregó en relación al tanto marcado por Gabriel Fernández a los 14 minutos-, nosotros tuvimos dos o tres chances muy claras en ese primer tiempo y no pudimos ni abrir el marcador ni empatarlo. Encima, nos hacen el gol apenas arranca el primer tiempo y se hizo muy cuesta arriba. La verdad que bronca porque también... el hecho de no haber podido convertir en el Carminatti lo pagamos muy caro. En esta cancha se nos complicó hoy. Bronca porque ahora nos toca el camino más largo, sabiendo que teníamos para pelear por este, para pasar a una semifinal. Pero bueno, lamentablemente, nos toca el camino largo y vamos a trabajar para hacerlo de la mejor manera.

-La ineficacia y el gol tempranero son las claves del partido, ¿no?

-Sí, a ver... nosotros... no me gusta hablar de esto pero en el Carminatti nos tienen que pegar un tiro para que nos cobren un penal y hoy en la primera nos cobran un penal (por falta de Vivas a Wuattier), haciendo que todo sea más fácil para ellos, sabiendo que el empate les servía. Pero bueno, no es excusa, nosotros sabíamos que teníamos que convertir. Teníamos que ser por lo menos lo que fuimos en el Carminatti, que fuimos un gran equipo, haciendo un gran partido. Hoy, por momentos, lo pudimos hacer, pero con el penal y con el resultado en contra se nos hizo cuesta arriba y no pudimos encontrar el camino.

-El equipo siguió intentando pese a ese cachetazo y lo buscó hasta el final, ¿lo podes ver como algo positivo pensando en lo que viene?

-Es difícil verlo así, porque nosotros apostábamos todo a esto. Trabajamos todo el año, por ahí por momentos irregularmente, pero con la idea de pelear el primer ascenso y nos duele, nos duele no seguir en esta instancia. Porque ahora se hace el camino más largo, nos tocan muchas más llaves para llegar a una final o pelear un ascenso. Lo vamos a hacer con todas las ganas, con todo el ímpetu porque es lo que queremos y para eso estamos acá. La bronca es por no haber podido pasar a la semifinal hoy.

-Te cuesta encontrar algo positivo...

-Es difícil encontrar algo positivo. Solamente destacar al grupo, que estamos muy bien y tenemos muy claro lo que queremos. Lamentablemente hoy no lo pudimos demostrar, pero puertas adentro sabemos que la intención es esa, que estamos fuertes y que vamos a ir con todo para lo que queda.

Tras la eliminación de hoy, Olimpo jugará ante Juventud Unida de San Luis los decisivos de final en la Reválida, ahora con ventaja de localía y deportiva.

-¿Es clave resetearse y encarar el nuevo camino como otro torneo, como lo hicieron en el Nonagonal?

-Sí, ahora el empate nos favorece a nosotros, por lo menos la primera llave, tendremos que ser inteligentes y preparar los partidos de la mejor manera. Tener a todos a disposición y hacernos fuertes, creo que tenemos un gran plantel, tenemos que hacernos fuertes y demostrarlos. De tener esa convicción de ir a buscar los partidos como lo hicimos en Bahía y cuando se nos abra el arco vamos a andar mucho mejor.