La economía tuvo un rebote en agosto pero prevén un escenario “desafiante” hacia adelante

La actividad económica registró un rebote en agosto, al crecer 0,7% en la comparación mensual, pero enfrenta un escenario “desafiante” en los próximos meses, según reflejó el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.

Además del repunte a nivel mensual, la medición arrojó que el nivel general de actividad registró un crecimiento de 5,5% interanual en agosto de 2025, acumulando para los primeros ocho meses del año una suba de 5,8%.

El reporte puntualizó que el alza interanual del octavo mes del año refleja un mejor resultado que el registrado el mes pasado, y el aporte al crecimiento vino de la intermediación financiera y del comercio, particularmente de la rama mayorista. También ayudó la mejora de la industria manufacturera y la actividad de minas y canteras.

Al analizar la proyección estimada, la consultora señaló que “más allá del rebote de agosto el escenario hacia adelante es desafiante: las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del Gobierno aumentaron la incertidumbre sobre una marcha económica que ya se mostraba aletargada”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En esta misma línea, manifestó que “los movimientos del Ejecutivo de los últimos días, logrando un apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, sirvieron para calmar a los mercados y alejar temporalmente las dudas sobre sostenibilidad del programa económico, pero la marcha de la actividad económica parece haber quedado ligada al resultado electoral que obtenga el gobierno en octubre”.

El rendimiento de cada sector