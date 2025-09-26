Reservas del Banco Central: cerraron la semana por encima de los US$41.000 millones, el mayor nivel en un mes

Las reservas del Banco Central (BCRA) sumaron US$1889 millones este viernes y cerraron en US$41.238 millones, el mayor nivel en un mes.

No hubo desembolso alguno de organismos internacionales ni un cambio en las cotizaciones de las monedas que las integran que expliquen el movimiento, por lo que los operadores del mercado atribuyen el salto a fuertes compras del Tesoro.

Si bien no hay información oficial al respecto, desde hace varios días se especula con que el Ministerio de Economía aprovechó la baja del tipo de cambio para hacer compras en bloque.

Hasta el jueves, se estimaba que había sumado unos US$400 millones. Sin embargo, de la mano de las fuertes liquidaciones del campo por la eliminación temporal de las retenciones, el Tesoro habría pactado compras más importantes este viernes.

El Ministerio de Economía no participa del mercado cambiario “por pantalla” porque no tiene autorización para operar directamente, dado que no es una entidad financiera.

Por el contrario, puede acordar transacciones cambiarias por fuera, en lo que se conoce como “operaciones en bloque”. En algunas ocasiones, además, puede optar por pedirle al BCRA o al Banco Nación que actúe como agente y le compre divisas.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central

De acuerdo al último informe de Jefatura de Gabinete, durante junio y julio el Tesoro había realizado compras en bloque por US$1464 millones a un tipo de cambio promedio de $1260,13.

Poco después, en medio de la tensión financiera y la suba del dólar posterior a las elecciones bonaerenses, el Tesoro comenzó a usar esos dólares para intervenir en el mercado.

A eso se sumaron las ventas de reservas del BCRA por US$1110 millones cuando el tipo de cambio llegó al techo de las bandas. (con información de TN.com.ar)