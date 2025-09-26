Vuelve el cepo: limitan la compra de dólares para personas físicas

El gobierno nacional dispuso que quienes compren dólar oficial no podrán operar en el mercado financiero, y viceversa, en una medida que vuelve a reforzar el cepo cambiario. Así lo confirmaron fuentes del Banco Central.

Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril, cuando se anunció un levantamiento parcial del cepo para personas físicas, aunque se mantenía para las jurídicas.

La semana pasada la prohibición se había aplicado a quienes trabajan en bancos, y ahora se extiende al resto de los operadores: quienes compren en el mercado libre de cambios no podrán hacerlo en el mercado de bonos, ya sea contado con liquidación, MEP, o a la inversa.

Con esta decisión, el gobierno busca limitar las operaciones en divisas y reforzar el control cambiario para acumular reservas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La acumulación de dólares por parte del Banco Central y del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda es una de las principales exigencias del acuerdo con el FMI, que funciona como hoja de ruta del vínculo con el gobierno de Estados Unidos. (NA)