Fuerte aumento de las reservas: subieron US$300 millones

Después de varios días de reacción positiva en los mercados por el fuerte respaldo de Estados Unidos al Gobierno, las reservas subieron US$300 millones y fuentes del mercado advirtieron que podría explicarse porque el Tesoro compró dólares.

Este jueves no se registraron movimientos de cotizaciones ni ingresos a través de organismos internacionales, por lo que se descuenta que el crecimiento de US$317 millones responde a compras por parte del Tesoro.

Según analistas privados que siguen de cerca los movimientos diarios, el martes el Tesoro habría comprado US$85 millones. Esta adquisición de dólares por parte de Economía se habría dado luego de los anuncios por parte de la administración estadounidense.

De acuerdo a información del último informe de jefatura de Gabinete, durante junio y julio el Tesoro realizó compras en bloque por US$1464 millones a un tipo de cambio promedio de $1260,13.

Pero después, en medio de la tensión financiera y la suba del dólar posterior a las elecciones bonaerenses, el Tesoro comenzó a usar esos dólares para intervenir en el mercado.

Este miércoles, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó que está negociando con la Argentina un swap por US$20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano

Además,el funcionario clave de la administración Trump habló de otorgar un préstamo directo del Tesoro norteamericano para evitar mayores sobresaltos financieros y cambiarios en medio de la campaña electoral.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de su principal deuda”, anticipó Bessent. (con información de TN.com.ar)