Milei recibió un premio y volvió a agradecer el respaldo de EEUU: “Estamos en el camino correcto”

Milei junto al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent

El presidente Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council que se realizó en Manhattan.

La entrega estuvo a cargo del propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, figura clave en las últimas horas para el apoyo que recibió Argentina, que se traducirá en programas de asistencias financieras de distinto tipo en el corto plazo.

En el evento, que se produjo luego de su exposición ante la asamblea de la Organización de Naciones Unidas, Milei fue reconocido una vez más en el plano internacional.

El jefe de Estado argentino obtuvo el galardón como parte de su agenda en los Estados Unidos, luego de dos jornadas trascendentales que le permitieron calmar a los mercados y bajar el riesgo país a partir del contundente respaldo financiero que recibió del presidente Donald Trump.

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, dijo el presidente Milei al introducir su discurso y luego de recibir de manos de Bessent el reconocimiento.

Más adelante, el presidente le habló a los argentinos desde la cita en Nueva York. “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, señaló Milei.

Luego llegó el momento de agradecer los gestos del presidente estadounidense Donald Trump. “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, señaló el presidente.

En el tramo final de su alocución, Milei también se refirió a los embates que recibió por parte de la oposición política en el país. “Hoy Argentina tiene un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. Los opositores han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”. (con información de Infobae)