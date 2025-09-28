Sin invictos en Segunda: Argentino bajó a Independiente y se va para arriba

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Argentino ratificó su excelente presente sumó la octava victoria en nueve presentaciones y dejó el torneo sin invictos en este segundo tramo, al vencer como local a Independiente, por 78 a 72.

En los otros partidos que este domingo le dieron continuidad a la novena fecha del certamen de Segunda, César "Tito" Loustau, Sportivo superó en su cancha a Espora, por 70 a 58 y Whitense, de visitante, a Barracas, por 81 a 70.

En el inicio de la fecha, el último viernes, habían ganado Barrio Hospital, Ateneo y Velocidad.

Los otros dos encuentros de esta programación fueron reprogramados: Pellegrini-Altense, que apenas jugaron 8 segundos el viernes y tras un par de caídas decidieron suspenderlo, pasó para el domingo 19 de octubre, a las 20.

Mientras que Comercial-Bahía Basket ya había sido postergado para el domingo 12 de octubre, a las 20 en Villa Mitre, debido a que Gustavo Candia, DT del portuario, se encuentra con las U15 de Bahía en el Provincial.

Argentino 78, Independiente 72

Argentino volvió a hacerse fuerte y le impidio a Independiente saltar a la punta, que ahora quedó en manos de Barrio Hospital.

Además, el celeste ya se metió en el lote de terceros (tiene ventaja con El Nacional y desventaja con Ateneo).

Y en este crecimiento mucho tiene que ver la presencia de Gerónimo Rausch, quien terminó con 15 puntos () y 15 rebotes, más 3 recuperos y 3 asistencias.

Bruno Ugolini, por su parte, aportó 17 unidades (3-7 en triples, 3-5 en dobles y 2-4 en libres).

El viola, que definitivamente sintió la ausencia de Juan Pablo Morán y Fernando Bonino- tuvo a Juan Ignacio De Pástena con 16 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias, a la vez que Alen Ríos completó 18 puntos y 9 rebotes.

Argentino (78): G. Parrotta (7), J. Gonzalía (10), B. Ugolini (17), F. Mariezcurrena (9), G. Rausch (15), fi; M. Giovino (2), A. Puentes (2), F. Malmesi (7), S. Suanez (9) y B. Mandolesi. DT: Andrés Del Sol.

Independiente (72): M. Schmir (7), F. Slonimsqui (3), J.I. De Pástena (16), A. Ríos (18), L. Figueroa, fi; M. Zonza (12), V. Gemetro (2), R. Catalá (2), A. Astradas (12), D. Pavón y D. Heredia. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Argentino, 20-11; 38-31 y 57-49.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Joel Schernenco.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Sportivo 70, Espora 58

Con los 15 puntos que estableció en el primer cuarto (20-5) y los 22 que sacó al término del primer tiempo, a Sportivo le sobró para ganarle a Sportivo, por 70 a 58.

El destacado fue Federico Escobar, con 23 puntos (2-4 en triples, 6-7 en dobles y 5-8 en libres), más 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

También fueron bueno complementos Gerónimo Stach (8 puntos, 9 rebotes, 4 recuperos y 3 asistencias) y Manuel Ayala (13 unidades y 5 recobres).

En la visita, Nicolás Themtham convirtió 6 de 8 en triples y Antonio Durand metió 18 puntos y bajó 15 rebotes.

Sportivo (70): R. Blanco (3), G. Stach (8), G. Martínez (11), E. Miguel (6), F. Escobar (23), fi; M. Ayala (13), M. Pristupa, A. Barbero (4), T. Boubeé, F. Galassi (2) y M. Rosso. DT: Miguel Loffredo.

Espora (58): A. Lera (8), A. Durand (18), B. Sacomani, E. Zandonadi, M. Pérez, fi; J. Martínez (5), N. Themtham (19), A. Miguez, M. Achor (5) y L. Santiloni (3). DT: Mauro Sacomani.

Cuartos: Sportivo, 20-5; 36-14 y 47-33.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Leonardo Bressan.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Barracas 70, Whitense 81

Whitense ganó por segunda vez en este tramo del torneo, venciendo a Barracas, que aún no pudo festejar, por 81 a 70.

Juan Cruz Iturbide anotó 27 puntos (5-12 en triples, 3-5 en dobles y 6-8 en libres), además de dar 6 asistencias y bajar 4 rebotes.

A la vez, Tobías Iturriaga sumó 14 unidades (2-3 en t3, 2-3 en t2 y 4-4 en t1) y Marcos Ruarte aportó 11 rebotes y 6 asistencias.

En Barracas, Rafael Eliosoff metió 25 puntos (0-6 en triples, 11-19 en dobles y 3-3 en libres), bajó 7 rebotes y dio 4 asistencias, mientras que Mauro Capurso toó 10 rebotes y anotó 14 unidades.

Barracas (70): R. Eliosoff (25), M. Capurso (14), J. Cruz (3), L. Durán (10), F. Perrín (3), fi; A. Ciamprone (6), J.C. Martínez, J.J. Román, B. Ruiz (6) y S. Segal (3). DT: Albano Schneider.

Whitense (81): J.C. Iturbide (27), F. Cruz (2), M. Herbalejo (3), M. Ruarte (6), F. Mastrandea (11), fi; F. Hermosilla (6), J. Burgos (12) y T. Iturriaga (14). DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Barracas, 16-19; 33-35 y 45-50.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mauro Guallan y Erik Larssen.⁩

Cancha: El Bosque (Barracas).

Próxima fecha

El martes jugarán Los Andes-Pellegrini, Altense-Comercial, Bahía Basket-Argentino, Independiente-Barrio Hospital, La Falda-Sportivo, Espora-Barracas, Whitense-Ateneo y El Nacional-Velocidad.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 30,5 puntos (14,5)

2º) Independiente, 30 (13)

3º) El Nacional, 29 (14)

3º) Argentino, 29 (12)

3º) Ateneo, 29 (13)

6º) Sportivo, 28,5 (13,5)

7º) Altense, 24,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 24 (11)

9º) Comercial, 23,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 22 (10) (*)

11º) Espora, 20 (11) (*)

11º) La Falda, 20 (10)

11º) Whitense, 20 (9)

14º) Pellegrini, 19,5 (9,5) (*)

15º) Los Andes, 19 (8)

16º) Barracas, 17,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.