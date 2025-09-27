Provincial U15 femenino: Bahía le ganó al local Junín y jugará la final con Chivilcoy

El plantel de Bahía. Fotos: ABB y Junín.

Bahía Blanca derrotó a local Junín 69 a 58 en el Provincial U15 femenino y mañana jugará la final ante Chivilcoy, que superó a Tres Arroyos, en la otra semifinal, por 52 a 51.

El partido definitorio se disputará, como el de hoy, en cancha de San Martín, desde las 12.

Bahía tuvo como jugadora más destacada a Renata Vasconcelo, que sumó 21 puntos y 12 rebotes.

El representante de nuestra ciudad llega invicto a la definición, tras vencer en fase de grupos a Tres Arroyos, 62 a 57 y Necochea, 82 a 41.

Chivilcoy, por su parte, también ganó los dos de la fase clasificatoria (65-41 a La Plata y 60-59 a Junín), además, lógicamente, de la semifinal.

La síntesis:

Junín (58): L. López, D. Mascheroni, J. Lares (18), E. Rondelle (2), F. Valente (2), fi; C. Di Lorenzo (2), S. Bertonazzi (13), C. Morán (4), C. Rosetti (8), R. Hermida (2), R. Lamolla (2) y M. Pollio (5). DT: Blas Corbalán.

Bahía Blanca (69): I. Canutti (6), C. Maggi (2), G. Alarcón (11), R. Vasconcelo (21), P. Fernández (2), fi; S. Valdez (2), U. Di Yorio (7), C. Gherzi (8), C. Pisani (3), S. Schroh (1), I. Marini (4) y E. Ortiz (2). DT: Emiliano Roldán.

Cuartos: Junín, 10-27; 22-39 y 37-54.

Cancha: San Martín.

El plantel

Jugadora (equipo)

Emma Ortiz (Ateneo)

Ignacia Marini (Bahiense)

Uma Di Yorio (Bahiense)

Camila Gherzi (Bahiense)

Renata Vasconcelo (Bahiense)

Isabela Canutti (Bahiense)

Isabella Massa (Bahiense)

Clara Pisani (Bahiense)

Guadalupe Alarcón (Comercial)

Sofía Schroh (L.N. Alem)

Paloma Fernández (L.N. Alem)

Catalina Maggi (9 de Julio)

Shanti Valdez (Sportivo)

DT: Emiliano Roldán. Asistente: Gustavo Candia. PF: Catalina Arena.