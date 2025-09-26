Provincial U15 femenino: Bahía amaneció temprano y se quedó con el Nº1 de la Sur

Bahía se metió en las semifinales del Provincial U15 femenino, al superar esta mañana a Necochea, por contundente 82 a 41 y, así, asegurarse el número 1 de la zona Sur.

Fue la segunda presentación bahiense, que venía de vencer ajustadamente en el debut a Tres Arroyos.

A diferencia del primer partido, la oposición fue mucho más débil y Bahía estableció rápidamente diferencias, dominando el trámite de punta a punta.

Con esta victoria, Bahía cruzará mañana ante el segundo de la zona Norte.

En el segundo turno, por la zona Sur, a las 18 cruzarán Necochea-Tres Arroyos, en Los Indios.

Bahía Blanca (82): I. Canutti (5), I. Massa (2), C. Maggi (7), G. Alarcón (7), R. Vasconcelo (5), fi; S. Valdez (18), U. Di Yorio (10), C. Gherzi (4), C. Pisani (3), S. Schroh (3), I. Marini (12) y E. Ortiz (6). DT: Emiliano Roldán.

Necochea (41): A. Difiore, I. Martínez (3), F. Pecar (8), L. Desinder (10), F. Gratia, fi; N. Rosato (6), J. Gómez (2), C. Cozzoli, A. Bravo, B. Rivaldo, M. Coria (10) e I. Varela (2). DT: Fernando Perales.

Cuartos: Bahía, 23-7; 45-11 y 66-29.

Cancha:Los Indios.

El plantel

Jugadora (equipo)

Emma Ortiz (Ateneo)

Ignacia Marini (Bahiense)

Uma Di Yorio (Bahiense)

Camila Gherzi (Bahiense)

Renata Vasconcelo (Bahiense)

Isabela Canutti (Bahiense)

Isabella Massa (Bahiense)

Clara Pisani (Bahiense)

Guadalupe Alarcón (Comercial)

Sofía Schroh (L.N. Alem)

Paloma Fernández (L.N. Alem)

Catalina Maggi (9 de Julio)

Shanti Valdez (Sportivo)

DT: Emiliano Roldán. Asistente: Gustavo Candia. PF: Catalina Arena.