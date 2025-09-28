Llegó a Buenos Aires el quinto detenido por el triple femicidio de Florencio Varela

El quinto detenido por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, Lázaro Victor Sotacuro, llegó a Buenos Aires desde Jujuy a las 20.30 de este domingo. Será trasladado a la Alcaldía de Ezeiza, donde pasará la noche a la espera de ser indagado en la mañana del lunes.

Sotacuro, que llegó a Ezeiza custodiado por la Policía Federal, fue detenido el viernes por la noche en la localidad boliviana de Villazón, luego de haber cruzado la frontera.

El sospechoso tiene 41 años, es de nacionalidad peruana y fue atrapado en un hostal donde estaba oculto. Desde entonces, estuvo alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

Su traslado comenzó este domingo por la mañana, minutos antes de las 11, y se demoró poco más de 7 horas porque el viaje se hizo en dos tramos.

Según pudo saber TN, Sotacuro viajó primero a Córdoba, donde paró a cargar combustible. Luego, partió en la misma aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Al llegar esta noche, quedó a disposición del juez de Garantías, Fernando Horacio Pinos Guevara.

La investigación se aceleró cuando determinaron que Sotacuro había viajado en micro a Jujuy. Desde allí, la pista llevó a los agentes hasta Bolivia, donde fue detenido.

Los investigadores sostienen que el hombre sería quien manejó la camioneta blanca que habría sido utilizada para mover a integrantes de la organización durante la noche en que las víctimas fueron asesinadas. (TN)