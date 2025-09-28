Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°

Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°

Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

15.3°
Sociedad.

“Una parte de mí se fue con las dos”: el mensaje de Cris Morena para Romina Yan y Mila Yankelevich

A través de las redes sociales, la productora les dedicó un muy sentido video a su hija y a su nieta fallecidas.

Cris Morena utilizó sus redes sociales para publicar un video en honor a su hija Romina Yan y su nieta Mila Yankelevich, ambas fallecidas. 

La actriz murió hace exactamente 15 años, mientras que la niña de 7 años falleció hace pocas semanas en un accidente marítimo en Miami.

“La vida es un segundo, y en honor a las dos la vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre y en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá y Tití", señala el video.

 

Mientras que junto a la publicación escribió el siguiente mensaje: “Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”. 

“Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…", continuó.

“Duele y cómo duele… pero también son mi 'superpoder' porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos. La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. Y con todo. Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo Ro y Mila, están en mí", cerró Cris Morena. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
Fútbol.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE