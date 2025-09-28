“Una parte de mí se fue con las dos”: el mensaje de Cris Morena para Romina Yan y Mila Yankelevich

Cris Morena utilizó sus redes sociales para publicar un video en honor a su hija Romina Yan y su nieta Mila Yankelevich, ambas fallecidas.

La actriz murió hace exactamente 15 años, mientras que la niña de 7 años falleció hace pocas semanas en un accidente marítimo en Miami.

“La vida es un segundo, y en honor a las dos la vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre y en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá y Tití", señala el video.

Mientras que junto a la publicación escribió el siguiente mensaje: “Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”.

“Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas…", continuó.

“Duele y cómo duele… pero también son mi 'superpoder' porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos. La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. Y con todo. Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo Ro y Mila, están en mí", cerró Cris Morena. (NA)