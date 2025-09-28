Vuelven las lluvias: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada inestable con precipitaciones es la que aguarda este lunes en Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la máxima será de 18 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será nuboso con ocasionales precipitaciones. El viento tendrá intensidad leve con dirección variable, y la visibilidad será regular a buena.

La mínima del día será de 13 grados centígrados.

Por la tarde, el tiempo será nuboso e inestable. El viento será leve del sudoeste rotando al noroeste; el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

En esos momentos se dará la máxima del lunes, con 18 grados centígrados.

La noche será fresca con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 12 grados centígrados.