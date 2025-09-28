Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

Básquetbol.

Provincial U15 femenino: otra copa para las vitrinas de la Asociación Bahiense

Bahía derrotó en la final a Chivilcoy, 67 a 40, en el torneo disputado en Junín.

El festejo de las chicas de Bahía, tras la obtención. Fotos: ABB.

Bahía se consagró campeón Provincial U15 femenino, al vencer este mediodía a Chivilcoy, por 67 a 40.

El torneo, desarrollado en Junín, fue el cuarto del año para Bahía y el segundo título, como sucedió en Mar del Plata, con el U15 masculino.

Después de un primer cuarto parejo, Bahía metió un parcial de 13-0 en el inicio del segundo y escapó 32-14.

A partir de ahí, el representante bahiense siguió demostrando la superioridad y manejando el trámite con absoluta comodidad.

La síntesis:

Bahía Blanca (67): I. Canutti (13), C. Maggi (12), G. Alarcón, R. Vasconcelo (9), P. Fernández (2), fi; S. Valdez (3), U. Di Yorio (11), C. Gherzi (4), C. Pisani (10), S. Schroh, I. Marini (3) y E. Ortiz. DT: Emiliano Roldán.

Chivilcoy (40): J. Güi, A. Puntieri (10), M. Altieri, F. Ghio (12), O. Pittelli (2), fi; S. Legnani (3), M. Citarda (1), C. Mandirola (4), M. Gamboa (5), M.P. Bellagamba, V. Cañas e I. Baiz (3).

Cuartos: Bahía, 19-13; 35-20 y 51-33.

Cancha: San Martín.

 

El plantel

Jugadora (equipo)

Emma Ortiz (Ateneo)

Ignacia Marini (Bahiense)

Uma Di Yorio (Bahiense)

Camila Gherzi (Bahiense)

Renata Vasconcelo (Bahiense)

Isabela Canutti (Bahiense)

Isabella Massa (Bahiense)

Clara Pisani (Bahiense)

Guadalupe Alarcón (Comercial)

Sofía Schroh (L.N. Alem)

Paloma Fernández (L.N. Alem)

Catalina Maggi (9 de Julio)

Shanti Valdez (Sportivo)

DT: Emiliano Roldán. Asistente: Gustavo Candia. PF: Catalina Arena.

