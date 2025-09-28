Clausura liguista: con cuatro cotejos continúa la 6ª fecha

Con cuatro compromisos, tendrá continuidad esta tarde la 6ª fecha del certamen Clausura, que se puso en marcha ayer.

En la máxima división se abrirá la 6ª jornada con dos cotejos.

En El Fortín, Villa Mitre recibirá a San Francisco, en un duelo con puntos gordos en juego.

Juan Ignacio Miranda será el encargado de impartir justicia.

Además, en el Enrique Mendizábal, Sporting será anfitrión de Bella Vista.

El árbitro será Juan Aispuro.

Ambos partidos irán a las 15.30.

Los otros dos compromisos irán el lunes: Olimpo-Huracán y Liniers-Libertad (en cancha de Villa Mitre).

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, 8; 3) Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 7; 6) Olimpo y Liniers, 5; 8) Sporting, 4.

LA ACUMULADA

El último de la general descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

1) Bella Vista, 34; 2) Libertad, 31; 3) Huracán, 28; 4) Liniers, 27; 5) Villa Mitre, 23; 6) Sporting y San Francisco, 21; 8) Olimpo, 19.

¿Se subirá a la cima?

Comercial recibirá esta tarde a Dublin y, de ganar, recuperará la cima.

Se medirán a las 16, en el Puerto, con arbitraje de Franco Yatzky.

El elenco de Gustavo Silenzi tratará de aprovechar el sorpresivo traspié de La Armonía ante Rosario por 1 a 0.

Además, Pacífico recibirá en el Pirola a Sansinena, en un duelo clave para mantener la ilusión de pelear por un lugar en playoffs.

Ariel Turcuman será el encargado de impartir justicia en el cotejo que comenzará a las 15.30.

Ayer, además del éxito de Rosario, Tiro Federal le ganó a Pacífico de Cabildo 3 a 0.

-Posiciones: 1) La Armonía, 13 puntos; 2) Comercial, 12; 3) Rosario, 10; 4) Tiro y Pacífico C, 9; 6) Dublin y Sansinena, 4; 8) Pacífico BB, 1.