Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

16.0°

Fútbol.

Hora, TV y formaciones: Boca visita a Defensa y Justicia buscando volver al triunfo

El partido tendrá lugar en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19.

Boca Juniors visitará hoy a Defensa y Justicia, por la décima fecha, buscando ser líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19, con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR. 

La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo que dirige Miguel Ángel Russo viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado domingo en condición de local.

El “Xeneize” ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y los de La Ribera perdieron la chance de ser líderes de su zona.

Para este partido ante el "Halcón", el DT mantiene una única duda en el once inicial y será el reemplazante del mediocampista chileno Carlos Palacios que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro.

Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco. En cuanto al resto del equipo, será el mismo que empató ante Central Córdoba.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

Para este encuentro ante Boca, el ex entrenador de Newell´s Old Boys de Rosario repetirá el mismo once que perdió ante el "Pincha".

*Probables formaciones

-Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

-Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

-Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela, Buenos Aires.

-Árbitro: Jorge Baliño.

-VAR: Salome Di Iorio

-Horario: 19.

-TV: TNT Sports

La ciudad.
La región.
La ciudad.
La ciudad.

