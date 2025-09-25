“Hay Chipi para rato”: Barijho reapareció tras la crisis cardíaca que sufrió en el predio de Boca

La familia de Antonio Barijho llevó tranquilidad a todos los hinchas de Boca que se preocuparon por su salud, después de la crisis cardíaca que sufrío el miércoles y que motivó su traslado a una clínica en ambulancia.

El DT de las inferiores del Xeneize fue atendido de forma inmediata por los médicos y reapareció hoy públicamente en un posteo que hizo uno de sus hijos en Instagram.

“Muchas gracias a todos los que se preocuparon por la salud de mi papá. Gracias a Dios, todo salió bien. Hay Chipi para rato”, escribió Jonathan Barijho.

El exdelantero surgido en Huracán, bicampeón de América y del mundo con Carlos Bianchi en Boca, se sometió a una angioplastía en la que le colocaron un stent. La intervención fue existosa y ya se recupera en compañía de su familia.

En la tarde del miércoles, Barijho sintió un dolor en el pecho cuando se preparaba para observar un partido de la Reserva de Boca ante Newell’s en el predio de Ezeiza. y debió ser trasladado a un hospital en ambulancia.

Tras revisarlo y hacerle los primeros chequeos, los médicos del club decidieron trasladarlo en la ambulancia que estaba destinada al encuentro, por lo que el partido empezó un poco más tarde.

El “Chipi” tiene 48 años y desde 2019 trabaja en las inferiores del Xeneize. Llegó bajo la gestión de Nicolás Burdisso como director deportivo y su primera función fue como DT de la cuarta división, junto a Héctor Bracamonte.

Como futbolista, el delantero tuvo una extensa carrera con pasos destacados por clubes como Huracán, Boca, Banfield e Independiente. En el exterior jugó en Grasshopper (Suiza), Saturn (Rusia) y Barcelona (Ecuador). Su retiro fue en 2009 en Deportivo Merlo.

Qué dice el parte médico del Chipi Barijho

El día de ayer, Antonio Barijho tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza.

Rápidamente fue trasladado a la Clinica con el objetivo de hacer diagnóstico y tratamiento, donde se realizó un cateterismo cardíaco, en el cual se observó que estaba atravesando un evento coronario agudo, razon por la cual fue sometido con éxito a una angioplastia con stent.

En estos momentos se encuentra estable. El paciente continuará las próximas 48 horas en cuidados intensivos y se evaluará tratamiento a seguir.