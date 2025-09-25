Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

Fútbol.

Boca: Russo otra vez ausente en la práctica y un titular lesionado

El Xeneize visita a Defensa y Justicia.

Miguel Ángel Russo no estuvo presente en la práctica de Boca Juniors realizada esta mañana, luego de quedar internado ayer en observación tras realizarse estudios programados.

Pese a que no estuvo en el entrenamiento realizado esta mañana en La Bombonera, se espera que el DT xeneize regresa hoy a su domicilio.

Por otra parte, el chileno Carlos Palacios no pudo terminar los ensayos de hoy, por lo que será sometido a estudios para conocer al grado de su lesión y quedó descartado para el partido del sábado ante Defensa y Justicia.

El atacante viene de jugar los 90 minutos en el partido en que Boca igualó 2-2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Desde su llegada a Boca a principios de año, Palacios estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas de los hinchas, ya que en 28 partidos disputados solo pudo anotar tres goles y repartió cuatro asistencias, quedando por ahora muy lejos de las estadísticas que tenía en su anterior club, el Colo-Colo de Chile.

Además, estuvo involucrado en varios escándalos por indisciplina, por lo que incluso llegó a peligrar su continuidad en el club.

