Dakar 2026: recorrido completo, cronograma y detalles de las etapas maratón

La 47ª edición del Rally Dakar comenzará el próximo sábado 3 de enero y, como viene ocurriendo desde 2020, se correrá íntegramente en Arabia Saudita, tras haberse trasladado desde su antigua base en Sudamérica.

Recordamos que el Dakar se corrió en nuestro país y países vecinos entre las ediciones 2009 y 2018, en respuesta a una necesidad de los organizadores por "mover" la competencia fuera de territorio africano, en parte por reiterados accidentes con el público y por amenazas terroristas de Al-Qaeda.

La edición 2019 se corrió en Perú y marcó la despedida de nuestro continente, ya que Arabia Saudita se convirtió en anfitriona permanente desde 2020.

Desde la edición de 2017, la competición se realiza en cinco categorías: coches, motos, camiones, cuatriciclos o quads y side by side. La inscripción en la prueba es abierta, lo cual la convierte en la carrera idónea para amantes de la aventura.

El Dakar 2026 contará con 13 etapas completas, además del tradicional Prólogo que ayudará a determinar el orden de salida para el primer día completo de acción.

Aunque la ubicación se mantiene, los organizadores rediseñaron de manera significativa el recorrido para 2026, ofreciendo a los competidores un nuevo desafío a través de los vastos desiertos.

El rally estará dividido por una jornada de descanso en la capital, Riad, lo que permitirá a las tripulaciones un tiempo vital de recuperación antes de la decisiva segunda semana.

Los competidores de la categoría autos recorrerán 7.994 kilómetros a lo largo de dos semanas, incluidos 4.880 km en forma de tramos especiales cronometrados, con el resto compuesto por enlaces.

Con casi 5.000 km de competencia contra el reloj, la edición 2026 será uno de los Dakars más largos en términos de distancia competitiva, lo que la convierte potencialmente en una de las pruebas más duras de la historia reciente.

Uno de los mayores cambios para 2026 es la eliminación de la etapa crono de 48 horas, que fue introducida en 2024 y revisada para la siguiente edición. La decisión se tomó tras numerosos accidentes, en el que varios aspirantes destacados quedaron fuera en la primera semana, incluido el paso por la brutal etapa de 48 horas en los primeros tramos del rally.

En lugar de la etapa de 48 horas, el antiguo formato de maratón de dos días regresará en 2026 y aparecerá en dos ocasiones a lo largo del recorrido. De acuerdo con las reglas de las etapas maratón, los competidores no podrán recibir asistencia externa de sus equipos de apoyo en el bivac nocturno.

Además, el Dakar no se adentrará en el implacable desierto del Empty Quarter en Arabia Saudita como parte del nuevo recorrido. Sin embargo, no faltarán las dunas de arena este año, especialmente en la segunda semana, cuando pilotos y motociclistas afronten las regiones áridas alrededor de Wadi Ad Dawasir.