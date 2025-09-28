El Nacional, Palihue y UNS, donde se juega el rugby del domingo

El Nacional busca puntos en la Quinta ante Pico RC. Fotos: Archivo La Nueva.

Después de no haber actividad en nuestra ciudad el fin de semana pasado, este domingo vuelve a jugarse al rugby en diferentes canchas y competencias locales y regionales.

La acción estará en los escenarios de El Nacional, Palihue y Universidad Nacional del Sur.

En el primer caso el Celeste recibirá a Pico RC (General Pico, La Pampa) a las 14.30 y en uno de los partidos que completará la sexta y penúltima fecha del torneo Promoción de la Región Pampeana. Este partido será arbitrado por Esteban Bevaqua (Sur).

La jornada en la Quinta arranca a las 13 con el choque de Intermedia, que será dirigido por Bautista Domínguez (Sur).

También jugarán hoy Coronel Suárez RHC-Estudiantes de Olavarría, partido programado para las 14.45 en Primera (dirige Federico Roncoroni) y para las 13 en Intermedia (arbitraje de Ernesto Haack).

La fecha comenzó ayer con la victoria de Uncas frente a Onas por 21-3. Tiene fecha libre Universitario.

Posiciones: 1º) Uncas, 24; 2º) Universitario, 19; 3º) Pico RC,10; 4º) Onas y Estudiantes (O), 5; 6º) El Nacional, 4 y 7º) Coronel Suárez RHC, 0.

Femenino en Palihue

A las 12.30 en el club Palihue está previsto el inicio de la quinta fecha del campeonato Oficial de rugby femenino de la URS.

En la cancha de calle Fragata Sarmiento 415 jugarán las locales, Universidad Nacional del Sur, Sol de Mayo y Estudiantes de Santa Rosa.

Posiciones: 1º) Palihue, 40; 2º) UNS, 17; 3º) Estudiantes (SR), 13; 4º) Sol de Mayo (V), 6 y 5º) Punta Alta RC, 2.

En La Madriguera

Se juega hoy la quinta y última fecha de la fase clasificatoria del campeonato Clausura Desarrollo de la URS.

Universidad Nacional del Sur recibe a Universitario a las 15 (arbitraje de Rafael Jornet) por la zona 1. Mismo grupo en el que jugarán Estudiantes (Santa Rosa)-Puerto Belgrano RHC a las 15 (arbitraje de Barroso).

Ayer, Argentino superó a Palihue 36-19.

En la zona 2 los partidos de hoy serán Sol de Mayo (Viedma)-Punta Alta RC (14, Méndez) y Pringles RC-Ferroviario (15, Gustavo Difranco).

Los partidos de hoy terminarán de confirmar los cruces.

De acuerdo con el esquema del torneo, los primeros de cada zona (Argentino en el sector A y Punta Alta RC en el B) avanzaron directo a semifinales.

El próximo fin de semana del 5 y 6 de octubre jugarán cuartos de final el 2º zona 1-3º zona 2 y 2º zona 2-3º zona 1. Los ganadores clasificarán a semifinales, instancia que se jugará una semana más tarde con localía para los primeros de cada grupo.

La definición se realizará en formato concentrado en un club de nuestra ciudad el 19 de octubre según fecha oficial.