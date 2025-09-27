Detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela
Se trata de Ariel Giménez, de 29 años de edad.
Durante una serie de allanamientos realizados el viernes por la noche, efectivos policiales detuvieron a un nuevo sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela. Mientras volvía a su domicilio, la policía detuvo a Ariel Giménez, ciudadano argentino de 29 años.
De acuerdo con los primeros elementos de la causa, a Giménez se lo considera el sexto detenido en el expediente y habría sido contratado por una banda narco para una tarea específica: cavar el pozo en el que fueron enterrados los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
Las pesquisas indican que Giménez no formaba parte del grupo que habría secuestrado y asesinado a las jóvenes, pero cumplió un rol clave al realizar el pozo y sepultar a las víctimas. Fuentes consultadas informaron que la aprehensión del sospechoso se realizó cuando agentes que seguían sus movimientos lo interceptaron en el trayecto de regreso a su vivienda, en el mismo distrito donde ocurrieron los hechos.
Esta detención se suma a las realizadas en los días previos, en las que ya habían sido apresadas cinco personas vinculadas en distintos niveles con la organización delictiva investigada. (Con información de Infobae)