Triple Crimen: inició la marcha y los familiares agradecen la convocatoria

La marcha va desde Plaza de Mayo al Congreso (Foto La Nación)

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, está en la movilización desde Plaza de Mayo a Congreso y allí agradeció el apoyo recibido.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó Antonio.

En medio de la movilización, el hombre manifestó que dijo presente para que los que gobiernan los “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad.

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con el medio Canal Abierto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el cierre de la marcha, habló con la prensa y sostuvo que la fuerza para seguir adelante se la da "todo el país" y que confía en la Justicia.

"No esperábamos tener tanto apoyo, solo quiero agradecer", sumó.

Federico, primo de ambas víctimas, también habló e hizo hincapié en que, cada vez que convoquen marchas por este caso, "toda la familia estará presente". (N/A)