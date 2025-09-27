Bahía Blanca | Domingo, 28 de septiembre

Triple Crimen: inició la marcha y los familiares agradecen la convocatoria

El abuelo de Brenda y Morena agradeció el apoyo en la masiva marcha por el triple crimen narco.

La marcha va desde Plaza de Mayo al Congreso (Foto La Nación)

Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, está en la movilización desde Plaza de Mayo a Congreso y allí agradeció el apoyo recibido.

“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó Antonio.

En medio de la movilización, el hombre manifestó que dijo presente para que los que gobiernan los “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad.

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con el medio Canal Abierto.

En el cierre de la marcha, habló con la prensa y sostuvo que la fuerza para seguir adelante se la da "todo el país" y que confía en la Justicia.

"No esperábamos tener tanto apoyo, solo quiero agradecer", sumó.

Federico, primo de ambas víctimas, también habló e hizo hincapié en que, cada vez que convoquen marchas por este caso, "toda la familia estará presente". (N/A)

