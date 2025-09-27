Pronóstico: así estará el clima este domingo 28 de septiembre
Según Satelmet la temperatura máxima será de 24 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para este día domingo 28 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 8 grados centígrados y una máxima de 24.
En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sector Noroeste y la visibilidad será buena.
Por la tarde, el tiempo será templado con aumento de la nubosidad. El viento tendrá intensidad moderada del Noroeste. El índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad será buena.
La noche será fresca y nublada y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío a templado con nubosidad en aumento. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noroeste. Temperatura 9/20
ZONA VENTANIA: Frío y soleado a templado. Ascenso de temperatura. Viento leve en aumento a moderado del Noroeste. Temperatura 5/20.-
GUAMINI: Frío y soleado a templado. Ascenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noroeste. Temperatura 08/22.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío a templado y nuboso. Ascenso de la temperatura. Viento moderado del Noroeste rotando al Sur. Temperatura 9/23.-
NEUQUÉN: Fresco a templado y ventoso. Ascenso de la temperatura. Viento moderado en aumento a regular del Sudoeste. Temperatura 12/22.-