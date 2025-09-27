Video: mirá cómo será la lapicera indeleble para votar en octubre

No hay que llevar lapicera, el presidente de mesa la entrega al elector (Foto Redes)

A menos de un mes de las elecciones, la Cámara Electoral presentó ante la sociedad la lapicera indeleble que se va a utilizar para marcar el voto de los electores en la primera experiencia con boleta única de papel.

En un video en la red social Instagram, Manuel Mogni, coordinador de los procesos electorales, hizo una demostración de como se debería votar y cómo se utilizan las lapiceras, que tienen una tinta especial que es imposible de borrar, para no alterar el proceso eleccionario.

La lapicera la entrega el presidente de mesa a la persona que va a votar, junto con la boleta única de papel para emitir el sufragio y de esta manera, podrás emitir el voto con la seguridad de que no se puede alterar la elección.

Mirá el video de cómo es la lapicera para votar