Cuento del tío: engañaron y le robaron dinero a un jubilado de Patagones

Un jubilado de 73 años de edad de Carmen de Patagones fue víctima en las últimas horas del cuento del tío por parte de desconocidos que lo despojaron de una importante suma de dinero.

Fuentes oficiales indicaron que los delincuentes se comunicaron telefónicamente con la víctima y se hicieron pasar por su hijo, manifestándole que había atropellado a una persona y necesitaba dinero para pagarle a un abogado.

Trascendió que poco después una persona concurrió al domicilio del damnificado para retirar el efectivo, llevándose una cantidad no especificada de plata y un objeto de oro con valor sentimental.

Algunas horas después el hombre logró comunicarse con su familiar y advirtió que había sido víctima de un engaño.

La policía está trabajando en el caso y analizando las cámaras de seguridad que grabaron lo ocurrido.

Un delito que no cesa

El mes pasado La Nueva. elaboró un informe dando cuenta de la reiteración de este tipo de episodios en nuestra ciudad y la zona.

Se detallaron casos ocurridos en Bahía Blanca por parte de delincuentes que aprovecharon las consecuencias de la inundación del pasado 7 de marzo, engaños con supuestas compras con tarjetas de crédito o el arresto en Coronel Suárez de sujetos provenientes del conurbano bonaerense para cometer estafas.

Frente a esta situación, la policía aconseja evitar compartir datos personales con desconocidos y desconfiar de ofertas o beneficios que se ofrecen.

En caso de tener dudas, es aconsejable comunicarse con las autoridades o entidades correspondientes a través de sus canales oficiales.

Es necesario evitar abrir correos electrónicos, mensajes de texto o de WhatsApp que contengan enlaces desconocidos, especialmente si prometen premios o solicitan datos personales.

Frente a la presentación de un desconocido y antes de acceder a su propuesta, dar aviso a un familiar, a vecinos o comunicarse con el teléfono de emergencias.(La Nueva., Noticiasnet y El Delitómetro)