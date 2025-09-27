Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

16.0°

Fútbol.

Otro gol de Nico Paz en el empate de Como

El argentino, hijo del bahiense Pablo Paz, ya suma 3 conquistas en el torneo.

El mediocampista argentino Nicolás Paz marcó otro gol en Como, que empató como local ante Cremonese 1 a 1, en el inicio de la 5ª fecha del Calcio.

El hijo del bahiense Pablo Paz abrió el marcador a los 32 minutos.

 

 

El de hoy fue la tercera conquistas de Nico en lo que va de campeonato, mientras que además suma 3 asistencias.

Federico Baschirotto marcó la paridad para el ascendido Cremonese, que suma 9 puntos y comparte el tercer puesto con Milan y Roma.

Como suma 8 unidades y comparte el 6º puesto con Atalanta, que más tarde visitará al escolta Juventus.

Además, 15.45, Inter (10º) visitará a Cagliari (8º).

