Con un doblete de Julián Alvarez, Atlético de Madrid vapuleó a Real Madrid 5 a 2
El delantero argentino anotó de penal y de tiro libre para el gran triunfo del elenco que conduce Diego Simeone.
En una semana inolvidable, el delantero argentino Julián Alvarez la rompió otra vez. Anotó dos goles en la goleada de Atlético de Madrid ante Real Madrid por 5 a 2 en el clásico.
El atacante formado en River --venía de anotar por triplicado ante Rayo Vallecano-- marcó el transitorio 3 a 2 de penal y luego amplió la cuenta con un maravilloso tiro libre.
El Colchonero arrancó ganando con un tanto de le Robin Normand --a los 14 minutos--, pero el merengue lo dio vuelta con goles del francés Kylian Mbappé --25m.-- y el turco Arda Guler, a los 36 minutos.
Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, el noruego Alexander Sorloth puso el 2 a 2.
En el complemento, Julián Alvarez transformó en gol un penal de Arda Guler sobre Nicolás González a los 6 minutos.
Tras cartón, llegó el perfecto tiro libre de Julián Alvarez para ampliar la cuenta a los 18 minutos.
Para cerrar la goleada, el francés Antoine Griezmann le puso la frutilla al postre a los 48 minutos.
En el ganador fueron iniciales Giuliano Simeone y Nicolás González, mientras que Nahuel Molina ingresó sobre el cierre.
En Real Madrid, Franco Mastantuono llegó desde el banco a los 59 minutos, pero poco pudo hacer.
El Meregue sigue liderando con 18 puntos, pero podría perder la cima mañana si Barcelona (16) le gana como local a Real Sociedad.
Atlético llegó a 12 puntos y marcha 4º.