Con un doblete de Julián Alvarez, Atlético de Madrid vapuleó a Real Madrid 5 a 2

En una semana inolvidable, el delantero argentino Julián Alvarez la rompió otra vez. Anotó dos goles en la goleada de Atlético de Madrid ante Real Madrid por 5 a 2 en el clásico.

El atacante formado en River --venía de anotar por triplicado ante Rayo Vallecano-- marcó el transitorio 3 a 2 de penal y luego amplió la cuenta con un maravilloso tiro libre.

El Colchonero arrancó ganando con un tanto de le Robin Normand --a los 14 minutos--, pero el merengue lo dio vuelta con goles del francés Kylian Mbappé --25m.-- y el turco Arda Guler, a los 36 minutos.

Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo, el noruego Alexander Sorloth puso el 2 a 2.

En el complemento, Julián Alvarez transformó en gol un penal de Arda Guler sobre Nicolás González a los 6 minutos.

Tras cartón, llegó el perfecto tiro libre de Julián Alvarez para ampliar la cuenta a los 18 minutos.

Para cerrar la goleada, el francés Antoine Griezmann le puso la frutilla al postre a los 48 minutos.

En el ganador fueron iniciales Giuliano Simeone y Nicolás González, mientras que Nahuel Molina ingresó sobre el cierre.

En Real Madrid, Franco Mastantuono llegó desde el banco a los 59 minutos, pero poco pudo hacer.

El Meregue sigue liderando con 18 puntos, pero podría perder la cima mañana si Barcelona (16) le gana como local a Real Sociedad.

Atlético llegó a 12 puntos y marcha 4º.