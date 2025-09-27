Estaba alcoholizado, perdió el control del auto y terminó en una zanja

Un automovilista alcoholizado protagonizó esta madrugada un incidente, cuando perdió el control del vehículo y terminó cayendo a una zanja en la zona de Cuyo al 700, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo alrededor de las 5:30 y fue protagonizado por un hombre de 46 años de edad que circulaba al mando de un Fiat Siena.

Los voceros indicaron que un móvil del Comando de Patrulla estaba recorriendo el sector y fue alertado por el propio conductor del automóvil sobre lo sucedido.

De inmediato los efectivos dieron aviso a la guardia de Defensa Civil para trabajar en la extracción del rodado.

Al mismo tiempo concurrieron agentes de Tránsito de la comuna, quienes sometieron al conductor al test de alcoholemia.

La primera medición arrojó un resultado de 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que la segunda determinó 0,89.

Por esa razón procedieron al secuestro de la unidad y a labrar la infracción por la alcoholemia positiva.