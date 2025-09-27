El gol de Enzo Fernández no sirvió de mucho y Chelsea volvió a perder
El argentino abrió la cuenta para su equipo, que después no lo pudo sostener y cayó como local ante Brighton 3 a 1.
Pese al gol del mediocampista argentino Enzo Fernández., Chelsea volvió a perder. Esta vez cayó como local ante Brighton por 3 a 1, en el marco de la
El argentino abrió la cuenta a los 24 minutos con un cabezazo.
Danny Welbeck marcó por duplicado --a los 77 y 100 minutos-- y el belga Maxim De Cuyper (a los 90m) anotaron para el ganador.