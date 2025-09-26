La Sinfónica y el Coro Estable, con un programa de Beethoven y Mozart

Organismos Artísticos del Sur ofrecerá un nuevo concierto sinfónico coral a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial y el Coro Estable de Bahía Blanca, con la dirección de la maestra invitada Clara Marco Fernández.

La función se realizará el sábado 27 de septiembre a las 20 en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170). Esta actividad forma parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El programa incluirá la interpretación de la Obertura “Las Bodas de Fígaro”, K.492 de Wolfgang Amadeus Mozart y la "Misa en Do Mayor, Op. 86" de Ludwig van Beethoven que contará con la participación de solistas vocales Myrna Serenelli (soprano), Constanza Cepedano (mezzosoprano), Marcos Misculin (tenor) y Jorge Bregant (bajo).

Clara Marco Fernández

Entradas en el Teatro Gran Plaza (de lunes a sábado de 17:00 a 20:30). Descuentos a jubilados y estudiantes únicamente por boletería.

Sobre la obra La Obertura “Las bodas de Fígaro", obra maestra de Mozart, despliega una trama ágil, caracterizada por una música dinámica y expresiva. La “Misa en Do Mayor, Op. 86" fue compuesta en 1807, esta obra fue el primer acercamiento de Beethoven a la música religiosa. Escrita para solistas, coro y orquesta, combina emoción, claridad y fuerza espiritual.