Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

14.9°

Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

La ciudad.

Luego de la suspensión, vuelven los trámites para obtener la licencia de conducir

Desde el área municipal informaron que el sistema volvió a funcionar.

Foto: archivo La Nueva.

Luego de la suspensión momentánea de los trámites para obtener o renovar la Licencia Nacional de Conducir, desde la comuna bahiense se confirmó que el inconveniente fue subsanado y el sistema ya se encuentra nuevamente en funcionamiento.

En la mañana del jueves se había informado que los trámite habían quedado suspendidos por inconvenientes en el sistema CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito).

Además, se había explicado que los turnos ya otorgados estaban siendo reprogramados.

Se aclaró además que el CENAT no depende del municipio, que ya elevó el reclamo correspondiente con el fin de que la plataforma vuelva a estar operativa en la mayor brevedad posible.

