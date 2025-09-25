Primera: triunfos de Villa Mitre, Olimpo, Pacífico, Pueyrredón, L.N. Alem y Estrella

Federico Harina se mete en la pintura. Fotos: Emmanuel Briane y Emilia Mainieri-La Nueva.

Villa Mitre se consolidó en la punta del torneo de Primera, al vencer a Napostá, por 101 a 80, en el partido destacado de la quinta fecha del segundo tramo.

El -ahora- único escolta Olimpo derrotó a Bahiense del Norte, por 73 a 68.

Valentín Carrizo ataca por el fondo ante Sebastián Luengo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pacífico se quedó con el clásico ante 9 de Julio, 75 a 59 y subió una posición.

En los otros partidos, Pueyrredón le ganó a Estudiantes, 85 a 65; Leandro N. Alem a Liniers, por 80 a 70 y Estrella a San Lorenzo, por 81 a 61.

Minuto de silencio en el Manu Ginóbili a raíz del fallecimiento de su jugador U15.

Villa Mitre 101, Napostá 80

El puntero sumó otra victoria, esta vez ante Napostá por 101-80, en cifras finales que se fueron abriendo hacia el último período.

El Tricolor llegó a perder en el segundo cuarto 34-23. Pero un tiempo muerto de Emiliano Menéndez y los reingresos de Lautaro Cavero, Federico Harina y Franco Pennacchiotti otorgaron el volumen de juego para cambiar la historia.

¿Pasará Julián Lorca?

Con el protagonismo de estos tres jugadores, fuera con puntos o generando para los demás, la Villa pasó a ganar 38-36 a 1m40s para el fin del tercero con triple anotado por Alejo Blanco. Después, con ráfaga de Harina (3), Amigo (3) y Pennacchiotti (2) pudo cerrar el período con leve pero importante ventaja (67-60). Y el quibre llegó en el último, con Villa Mitre pesando en la jerarquía de su equipo.

Bien arriba define Manu Iglesias.

Los goleadores fueron Federico Harina (21 puntos, con 4-6 en triples) y Julián Lorca (21 tantos).

Guido Muzi y dos de los 34 puntos que anotó.

Napostá tuvo otra noche soberbia de Guido Muzi (34 puntos, con 5-10 en triples), mientras que Gastón Torres se lució con 16 puntos y 12 recobres.

Villa Mitre (101): A. Blanco (17), F. Harina (21), M. Iglesias (7), F. Pennacchiotti (6), J. Lorca (21), fi; R. Heinrich, L. Cavero (14), F. Amigo (6), F. Depaoli, J. Jasen (6), L. Gómez Lépez y L. Baeza. DT: Emiliano Menéndez.

Napostá (80): S. Vasconcelo (10), L. Alemañy, G. Muzi (34), G. Torres (16), J. Larrandart (1), fi; N. Quiroga (7), N. Sánchez, K. Hernández (4), E. Roth (8) y F. Germain. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Villa Mitre, 14-23; 44-39 y 67-60.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Bahiense 68, Olimpo 73

Descollante tarea de Fausto Ruesga para guiar a Olimpo a otro éxito ante Bahiense del Norte -73-68- en condición de visitante, para quedar como único escolta por la caída de Napostá.

Ruesga cerró su planilla con 31 puntos (8-10 en dobles, 2-6 en triples y 9-12 en libres), 17 rebotes y 9 faltas recibidas, para una valoración de 47 puntos. Además, le puso cifras definitivas al juego con 2-2 en libres a 13s.

Gran noche de Fausto Ruesga.

El otro destacado del aurinegro fue Marcos Diel, con 16 tantos y 9 rebotes.

Luengo se perfila hacia el cesto.

Los locales, siempre en partido, se levantaron de un 68-60 adverso y recortaron a un punto a 1m13s con triple de Eddie Roberson, pero no alcanzó. Juan Pedro Hollender, máximo goleador con 19 unidades.

Bahiense (68): A. Lamonega (10), S. Luengo (19), T. Bonivardo (6), E. Roberson (11), J.P. Hollender (19), fi; B. Lozano (3) y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.

Olimpo (73): S. Alimenti (6), V. Carrizo (9), F. Ruesga (31), M. Diel (16), A. González (2), fi; A. Solomon (2), A. Marroni (3), A. Diel (4) y B. López. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Bahiense, 19-22; 35-38 y 53-56.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

9 de Julio 59, Pacífico 75

Pacífico se quedó con otra edición del clásico frente a 9 de Julio, al que venció esta vez de visitante por 75-59 para seguir escalando en las posiciones.

El Verde, que ganó cuatro de los cinco, se impuso en los cuatro parciales por escaso margen, aunque en el global y con lo hecho en el último (12-6) le alcanzó para cerrar el juego con comodidad.

Inflados. Santiago Loos (Pacífico) y Luciano Vecchi.

Defensivamente planteó momentos de una zona que fue una apuesta ganadora frente a los bajos porcentajes de 3 del local (24%, con 6 aciertos en 24 intentos).

El interno Tomás Sagarzazu (18 puntos y 9 rebotes) fue el máximo goleador y más valioso en Pacífico. Que también tuvo en Santiago Loos otra vía de anotación, principalmente de 3 puntos (3-6) para un total de 15 puntos.

Santi Ruesga lo "camisetea" a Branco Salvatori.

A “Nueve” no le alcanzó con el buen partido del interno Carlos Fraga, imparable abajo (21 puntos y 14 rebotes).

9 de Julio (59): S. Ruesga (12), F. Goyanarte (8), M. Costa (6), L. Vecchi (9), C. Fraga (21), fi; A. Almirón (2) y S. Villegas (1). DT: Julián Turcato.

Pacífico (75): B. Salvatori (9), F. Mattioli (5), V. Cortés (4), S. Loos (15), T. Sagarzazu (18), fi; M. Boccatonda, I. Errazu (4), Genaro Pisani (9), J.C. Redivo (9), G. Lucas, Gino Pisani (2) y E. Moreno. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: 9 de Julio, 18-22; 35-41 y 53-63.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Lucas Andrés.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Pueyrredón 85, Estudiantes 65

Pueyrredón agudizó el mal inicio del segundo tramo de Estudiantes, al vencerlo 85 a 65, con 15-31 en triples.

El más efectivo en ese rubro resultó Lucas Lucchetti, convirtiendo 7 de 9 para completar 26 puntos Justamente, la gran diferencia el auriazul la estableció en el tercer cuarto, período que ganó 25 a 5, con cinco triples (dos de Lucchetti y uno de Renzi, Pan y Carci).

Otro que estuvo con la mano caliente fue Nicolás Renzi, anotando 24 puntos, con 4-4 en triples, 3-4 en dobles y 6-7 en libres.

Pueyrredón (85): A. Pan (6), L. Lucchetti (26), N. Renzi (24), B. Borda, C. Balmaceda (4), fi; D. Carci (7), G. Mallemaci (12), J. Bollo (6), G. Gherardt y G. Sagasti. DT: Andrés Iannamico.

Estudiantes (65): R. Aguirre (6), S. Ranieri (5), J. Belleggia (5), P. Santiago (8), J. Mitoire (6), fi; J. García (8), M. Martínez (3), J. Rodríguez (16), L. Delgado (6) y A. Osinaga (2). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Pueyrredón, 20-14; 38-33 y 63-38.

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Gabriel Jaramillo y Leonardo Bressan.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Liniers 70, L.N. Alem 80

Leandro N. Alem venció a Liniers, en Estudiantes, por 80 a 70.

El verdirrojo de esta manera se recuperó luego de dos caídas seguidas y el Chivo sufrió la cuarta derrota consecutiva.

Tuvo un muy buen juego Felipe Mandolesi, que sumó 20 puntos (1-2 en triples, 4-4 en dobles y 9-16 en libres), más 6 rebotes.

En el Chivo, Franco Ferrari aportó 21 puntos, más 10 rebotes.

Liniers (70): F. Sahdi (3), S. Gattari (5), O. Cancelarich (7), A. Agulló (9), F. Ferrari (21), fi; G. Groppa (3),T. Del Sol (5), B. Olivera (8), J. Marinsalta (2) y A. García (7). DT: Mauricio Vago.

L.N. Alem (80): M.Zalguizuri (13), P. Zapata (5), I. Formiga (18), A. Iturrioz (6), H. Wilkerson (10), fi; F. Pallotti (2), T. Scolari (4), S. D'Annunzio, F. Mandolesi (20), J. Wentland (2) y T. Gómez Lepez. DT: Franco Maceratesi.

Cuartos: Liniers, 14-11; 28-28 y 43-59.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Francisco Irrazábal.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Estrella 81, San Lorenzo 61

Estrella consiguió una victoria clave para sus aspiraciones, primero, de escaparle al fondo de la tabla y, a partir de ahí, lograr el impulso que le permita ir hacia arriba.

Todo lo contrario para San Lorenzo, que esta derrota, 81 a 61, complica aún más su situación para salir del último lugar.

En el local hubo un buen trabajo colectivo, sobresaliento Santiago Quiroga (5-9 en triples), Fausto Herrera, con 18 puntos (8-11 en libres), más 7 rebotes, y Tomás Peña, con 8 asistencias y 3-5 en triples.

Estrella (81): T. Peña (11), F. Herrera (18), S. Quiroga (17), L. Silva (15), N. Cámara (8), fi; B. Gigliotti (2), M. Specogna (4), A. Kucan (3) y J. Kucan (3). DT: Walter Romerniszyn.

San Lorenzo (61): A. Pena (3), R. Arce (7), J.P. Fuentes (16), N. Herbik (6), S. Calvo (10), fi; N. Diez (6), M. Cenzual (5), L. Fernetich (2), R. Mader (1) y S. Seewald (5). DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: Estrella, 21-13; 38-28 y 58-39.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Di Marco⁩ y Sam Inglera⁩.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Próxima fecha

En la próxima fecha se enfrentarán Pacífico-Villa Mitre, Napostá-Estrella, Estudiantes-Bahiense, Olimpo-Liniers, L.N. Alem-9 de Julio y San Lorenzo-Pueyrredón.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1°) Villa Mitre, 19 puntos (9)

2º) Olimpo, 18,5 (9,5)

3º) Napostá, 17,5 (9,5)

4º) Pacífico, 17 (8)

5º) Bahiense, 17 (9)

6°) Pueyrredón, 16,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 15 (8)

8º) Estrella, 14,5 (7,5)

9º) Estudiantes, 14,5 (9,5)

10º) 9 de Julio, 14 (7)

11º) Liniers, 13,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 12 (6)