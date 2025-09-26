"Uno apunta a lo más alto, a poder empezar a dirigir a nivel nacional", dijo el árbitro Juan Ignacio Rossello

El último fin de semana concluyó en Calafate otra edición del campeonato Desarrollo M16 zona Sur, que consagró campeón a la Unión de Alto Valle, Río Negro y Neuquen.

La Unión de Rugby del Sur no participó en esta zona, aunque sí lo hizo su combinado Desarrollo días atrás en Junín. Pero la unión bahiense estuvo representada por el árbitro Juan Ignacio Rossello.

Este réferi es una de las últimas apariciones en partidos de primera división local y regional y contó, en diálogo con El Diario Deportivo, cómo vivió su debut a nivel nacional en el campeonato M16. Pero al mismo tiempo "Juani" se desempeña como jugador de Puerto Belgrano RHC, en el puesto de wing.

La charla comenzó con una pregunta inevitable y "directo al hueso": ¿Te sentís más jugador o árbitro?

"Estamos en ese dilema todavía... Hasta ahora, cincuenta y cincuenta", dijo "Juani" en el streaming deportivo de La Nueva, que va de lunes a viernes a las 14.

"Jugar es algo que me encanta, pero estar del otro lado también me gusta. Te da cosa perderte uno porque te pase algo en el otro. Si me lesiono en un partido (jugando) capaz que me pierdo alguna convocatoria como la que tuve", agregó.

Rossello, de 27 años, contó detalles de su experiencia en el sur argentino.

"Como fue la primera vez, era todo nuevo... Es más hasta tuve mi primer viaje en avión gracias a la misma convocatoria. Fue una experiencia muy buena y el torneo muy lindo", dijo.

"Empezar en estos torneos es el primer escalón que tiene la mayoría. A nivel Sur (unión) vengo alternando en partidos de Intermedia, en partidos de plantel superior. Todo depende del partido y de cómo vengo dirigiendo", sostuvo.

Rossello también se refirió a las herramientas que tiene como jugador y su aplicación en los partidos o convivencia con las herramientas arbitrales.

Además habló del interés por proyectarse en el arbitraje.

"Uno apunta a lo más alto, a poder empezar a dirigir a nivel nacional, como Torneos del Interior. También a dirigir a nivel internacional, porque uno se pone los sueños bien alto", agregó.

Fue consultado por la situación del arbitraje local y también sobre el presente de su club, Puerto Belgrano RHC.

