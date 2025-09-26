Bahía Blanca | Sabado, 27 de septiembre

Deportes.

El ciclismo se prepara para la penúltima fecha en el velódromo

El próximo domingo desde las 14 se homenajeará a Rafael Abad y Eduardo Tirabasso en el marco del calendario denominado "Dirigentes históricos".

Los pedalistas volverán a girar en el velódromo local.

La cuarta fecha de la temporada de pista a llevarse a cabo el domingo venidero marcará la continuidad de la temporada 2025 en el ámbito de la Federación Ciclista del Sud.

La actividad del memorial Rafael Abad y Eduardo Tirabasso, expresidentes del Club Pedal Bahiense que serán homenajeados en el marco del calendario denominado "Dirigentes históricos", se pondrá en marcha a las 14.

Podrán tomar parte de las pruebas pedalistas federados de las categorías elite, sub 23, juveniles, elite II, damas y master A, B, C y D.

Al igual que en la última fecha desarrollada en el velódromo de calle La Falda 2137 se efectuarán dos modalidades: tempo race y vueltas puntables.

Los master C y D y damas efectuarán 20 vueltas de tempo race y 60 puntables, mientras que los elite, sub 23, juveniles y master A y B correrán 30 y 80, respectivamente.

En ambos casos los ganadores de la clasificación final resultarán de la suma de puntos entre las dos especialidades.

La entrada a la 7ª fecha del calendario anual de la Federación del Sud será libre y gratuita y el valor de las inscripciones fue fijado en 7.000 pesos.

En las tres fechas realizadas hasta el momento fueron ganadores el pampeano Mateo Olguín, el bahiense Marcelo Cardoso y el puntaltense Matías Pollio.

